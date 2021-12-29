"В Італії є така традиція: під Новий рік викидати старі і непотрібні речі. Представництво італійців в українському футболі – значне, тому і традиції потрібно дотримуватися.

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У Комітеті арбітрів вирішили позбутися від мотлоху. Три прізвища – Можаровський, Труханов і Кутаков – більше ми не побачимо серед суддівських призначень на ігри УПЛ та ПФЛ. У самому Комітеті арбітрів теж відбулися зміни, Годулян і Шандор-старший відправилися на заслужений відпочинок. І це не фінал, влітку чекайте продовження...", – йдеться в публікації Telegram-каналу Тайны футбола.

Додамо, що 44-річний Можаровський відпрацював 3 матчі у поточному сезоні, стільки ж у його ровесника Труханова. Кутаков на рік молодший і має на один матч менше.

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