Барселона виходила з різдвяної паузи домашнім поєдинком проти Ейбара. Рональд Куман розпочав його у схемі з трьома захисниками, а на лівому фланзі випустив Фірпо – Альба пропускав зустріч через перебір жовтих карток. На вістрі атаки довелося довіритись Брейтвейту, адже Мессі відновлювався після пошкодження (але прийшов підтримати команду на трибунах). Перемога над басками повернула б "блаугранас" у зону Ліги чемпіонів, тож осічка була неприпустимою.

Сетьєн: Я би погодився повернутись в Барселону – анітрохи не шкодую, що пішов туди

Каталонці непогано розпочали матч, швидко захопивши контроль над м'ячем. Вже на 5-й хвилині вони заробили кутовий, при боротьбі за подачу з якого Араухо отримав по ногах – арбітр особисто переглянув епізод на екрані й призначив пенальті, який взявся виконувати Брейтвейт. Мартін підійшов до "позначки" – і пробив повз лівий кут!

Після цього у грі Барселони щось зламалось. До 24-ї хвилини господарі тримали м'яч без жодного удару по воротах, в той час як Ейбар класно працював у руйнуванні, заробивши купу стандартів і вигравши практично всі підбирання. Втім, перша ж нормальна атака "блаугранас" з передачею Педрі на хід Фірпо та прострілом в штрафний завершилась взяттям воріт – Мартін замкнув точно в дальній кут. Басків, однак, врятував офсайд, який скасував гол.

Це був останній небезпечний момент Барселони з гри до перерви. На 33-й хвилині Фірпо повторив свою передачу з лівого флангу в штрафний, але Брейтвейт не дотягнувся до м'яча, а на 42-й Грізманн слабенько пробив з дистанції повз ворота – от і все, що створили "блаугранас" при 68% володіння м'ячем. Ейбар же між цими епізодами мав потужний удар зі штрафного у виконанні Кандзьора, але тер Штеген спокійно його парирував. Зрештою, відпочивати команди пішли за нулів на табло.

По перерві Рональд Куман зняв з гри Деста, випустивши Дембеле й перебудувавшись на схему в чотири захисники. Вже на 50-й хвилині заміна могла спрацювати – Дембеле пройшов вздовж лінії карного майданчика й пробив у дальній кут, однак точності французу забракло. На 51-й П'яніч неточно стріляв метрів з 20-ти з підйому, на 52-й Дмітровіч спіймав удар Грізманна з меж штрафного, а на 56-й Дембеле вирвався віч-на-віч з голкіпером – Дмітровіч парирував постріл Усмана й спіймав кволе добивання від де Йонга! Здавалося, ось-ось Барса відкриє рахунок.

Втім, на 58-й хвилині Ейбару вдалося покарати гранда і за марнотратство, і за дурну помилку: Араухо завозився з м'ячем і втратив його під тиском Кіке Гарсії, після чого капітан басків вийшов віч-на-віч з тер Штегеном і пробив у ближній – 0:1!

У відповідь Барселона вісім хвилин безцільно катала м'яч в середній частині поля, не створивши нічого небезпечного. Стривожений Куман на 66-й хвилині випустив Коутінью та Трінкау – і вже за хвилину хід спрацював! Обидва новачки взяли участь у красивій комбінації на лівому фланзі в завершенні якої Фірпо прострілив на правий край штрафного під замикання Дембеле. Усман пробив у дотик в протихід голкіперу – 1:1!

Ейбар після цього голу прогнозовано сів в оборону й став захищати нічийний рахунок. Виходило здорово, адже у Барселони в наступні 20 хвилин був лише один напівмомент – це Дмітровіч вибив м'який навіс Дембеле прямо в Брейтвейта, однак м'яч по-зрадницьки відскочив повз ворота. Наступний шанс вирвати перемогу стався аж на 88-й хвилині, коли Педрі замкнув простріл Коутінью в центр штрафного ударом над воротами. Найкращу ж можливість забити другий гол мав Трінкау, який у компенсований час прорвався на правий край карного майданчика та пробив у дальній кут – м'яч прокотився поруч зі стійкою!

Барселона на останні хвилини ще й у меншості залишилась, адже пошкодження отримав Коутінью, хоча прямо перед цим явну червону картку не показали Ресіо. Зрештою, Ейбар бився-бився і добився – фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Барселона втратила шанс піднятись у топ-4, залишившись на п'ятій позиції з 25 очками в активі.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му