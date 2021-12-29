Ліонель Мессі та Луїс Суарес знову можуть виступати в одній команді.

Журналіст Хаві Кампос в ефірі Catalunya Radio розсекретив плани зіркових нападників. Мессі і Суарес роздумують щодо переходу в Інтер Маямі, власником якого є Девід Бекхем.

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Зазначається, що трансфер і Лео, і Луїсіто відбудеться не раніше 2022 року. Мессі пов'язаний контрактом із Барселоною до літа 2021 року, але не визначився, де проведе наступний сезон. Угода Суареса з Атлетіко розрахована до літа 2022 року.

Нагадаємо, Луїс перейшов до Барселони влітку 2014 року та разом з Мессі виграв 4 чемпіонства Іспанії та стільки ж Кубків країни, 2 Суперкубка Іспанії, Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА. Влітку 2020 року уругвайця за смішну суму продали в Атлетіко.

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