Головні тренери і по 15 футболістів з кожної команди вибрали найкращих гравців української Прем'єр-ліги у 2020 році. Цікаво, що до топ-10 потрапили представники лише чотирьох клубів – Динамо, Шахтаря, Зорі та Олімпіка.

Динамо та Шахтар сенсаційно поступилися новачку за кількістю гравців у символічній збірній першого кола УПЛ

Першу сходинку впевнено посів півзахисник Динамо Віктор Циганков, набравши 197 балів (39 перших місць, 28 – других, 24 – третіх). На другому місці опинився півзахисник Шахтаря Тайсон (112 балів), третім став форвард Олімпіка Захедітабар Шахаб (91 бал).

Топ-10 гравців УПЛ у 2020 році:

1. Віктор Циганков (Динамо) – 197 балів

2. Тайсон (Шахтар) – 112

3. Захедітабар Шахаб (Олімпік) – 91

4. Микола Шапаренко (Динамо) – 83

5. Владислав Кочергін (Зоря) – 67

6-7. Віталій Буяльський (Динамо) – 48

6-7. Микола Матвієнко (Шахтар) – 48

8. Манор Соломон (Шахтар) – 42

9. Віталій Миколенко (Динамо) – 39

10. Марлос, Жуніор Мораєс, Додо (всі – Шахтар) – 31

Нагадаємо, за правилами щорічного референдуму, який проводить видання Команда № 1, кожен (головний тренер і по 15 футболістів з кожної команди УПЛ) повинен був вибрати трійку найкращих футболістів чемпіонату України у 2020 році. За перше місце нараховувалось три очки, за друге – два, за третє – одне.

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