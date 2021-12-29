Циганков став найкращим футболістом УПЛ за підсумками 2020 року
Лідер київського клубу Віктор Циганков отримав чергове визнання в українському футболі.
Головні тренери і по 15 футболістів з кожної команди вибрали найкращих гравців української Прем'єр-ліги у 2020 році. Цікаво, що до топ-10 потрапили представники лише чотирьох клубів – Динамо, Шахтаря, Зорі та Олімпіка.
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Першу сходинку впевнено посів півзахисник Динамо Віктор Циганков, набравши 197 балів (39 перших місць, 28 – других, 24 – третіх). На другому місці опинився півзахисник Шахтаря Тайсон (112 балів), третім став форвард Олімпіка Захедітабар Шахаб (91 бал).
Топ-10 гравців УПЛ у 2020 році:
1. Віктор Циганков (Динамо) – 197 балів
2. Тайсон (Шахтар) – 112
3. Захедітабар Шахаб (Олімпік) – 91
4. Микола Шапаренко (Динамо) – 83
5. Владислав Кочергін (Зоря) – 67
6-7. Віталій Буяльський (Динамо) – 48
6-7. Микола Матвієнко (Шахтар) – 48
8. Манор Соломон (Шахтар) – 42
9. Віталій Миколенко (Динамо) – 39
10. Марлос, Жуніор Мораєс, Додо (всі – Шахтар) – 31
Нагадаємо, за правилами щорічного референдуму, який проводить видання Команда № 1, кожен (головний тренер і по 15 футболістів з кожної команди УПЛ) повинен був вибрати трійку найкращих футболістів чемпіонату України у 2020 році. За перше місце нараховувалось три очки, за друге – два, за третє – одне.
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