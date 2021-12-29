Свого часу Футбол 24 писав про львів’янина Андрія Гаврилишина. Колишній гравець футзальної Енергії емігрував до США, де почав розвивати команду Тризуб. Хлопці грали у футбол, футзал та індор соккер – і робили це дуже успішно. Згодом Енді започаткував при клубі ще й академію футзалу.

Гаврилишин – максималіст, тож навіть не думає зупинятися. Місяць тому разом із кількома ідейними соратниками він заснував футбольне агентство 11Stars.

Андрій Гаврилишин: "В Америці агент – це батько, дядько чи сусід гравця"

– Чи легко відкрити футбольне агентство у США? Бюрократії – мінімум?

– Мені дуже сильно поталанило на Микиту Майхровського. Він – сертифікований агент ФІФА. Тому із відкриттям футбольного агентства не виникло жодних проблем. У США в цьому плані усе дуже "сухо". Тут немає агенцій, як таких. Не хотів би гучних фраз, але ми, напевно, перше офіційне суто футбольне агентство на території країни. Зазвичай в Америці функцію агента виконують батько, дядько чи сусід гравця.

– Хто сформував штаб агентства?

– Наразі нас четверо. Микита Майхровський – скаут та агент. Я виступаю зв’язковим – у мене безліч контактів по усій Америці. Зараз, до слова, з’явився на горизонті один талант у Флориді, албанець, яким вже зацікавилася Фіорентина. Ведемо переговори з батьком цього футболіста.

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Третій учасник штабу – Денис Болотов, головний тренер нашої академії і голкіпер Тризуба. На сайті 11Stars ми пропонуємо багато цікавих фішок: аналітика, відеонарізки – загалом 11 пунктів. Болотов відповідає за тренувальні моменти. А Василь Скрильов займається теоретичною підготовкою гравців – як налаштовуватися, як поводитись на полі, як почуватися впевнено і бути справжнім воїном. Це дуже важливо – особливо для молодих спортсменів.

– Тобто, плануєте вести не лише фаховий супровід контрактів своїх клієнтів, але й розвивати та вдосконалювати їхні скіли?

– Так, звичайно. Клуб Тризуб став мостом, де ми будемо експериментувати зі складом, запрошувати нових виконавців. Комбінуємо 15-16-річних вихованців нашої академії і досвідчених гравців з інших команд.

– Зі скількома футболістами агентство вже підписало договір про співпрацю?

– Проект агентства ми обговорювали вже давно, але відкрилося воно лише близько місяця тому. Перші клієнти де-факто вже є, де-юре – от-от маємо це закріпити відповідним чином.

– На який ринок будете орієнтуватися?

– Плани дуже амбіційні – працювати по всій планеті. Але, насамперед, потрібно сформувати собі в Америці реноме представників європейського контингенту. Ми – на самісінькому початку свого шляху.

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– Яка ваша місія у новоствореному агентстві?

– Новостворена агенція – результат нашого знайомства з Андрієм Гаврилишиним та Денисом Болотовим. Одразу відчули, що нам легко спілкуватися, що ми розмовляємо однією мовою футболу. Вони – дуже позитивні хлопці, розвивають молодіжний футбол та футзал, і роблять це якісно. Я побував на кількох зустрічах і тренуваннях.

А потім ми сіли утрьох і обговорили, спочатку в теорії, можливість створення футбольної агенції повного спектру, яка могла б надати якісні послуги для будь-якого футболіста. Мова не лише про професіональних гравців, але й дітей, які роблять перші кроки у футболі. Хочемо організовувати їм перегляди не лише у США, але й у Європі, здійснювати відеоскаутинг тощо.

Ідею виношували довго, міркували, зважували. Зрештою, запустили 11Stars, де відібрали 11 послуг, з якими можна ознайомитися на нашому сайті. Там кожен може знайти для себе щось корисне, починаючи від футзальних тренувань, тренувань фізичного навантаження, і закінчуючи переглядом у європейських клубах. Причому, практично будь-яких. Це може прозвучати занадто гучно, але при потребі ми можемо знайти вихід на будь-кого.

– Акцент робитиметься на американських талантах, яким допомагатимете потрапити в Європу, чи й українські футболісти можуть до вас звертатися?

– Ми не будемо обмежувати себе ніякими рамками. Не скажу, що працюватимемо лише з американцями, чи, наприклад, шукатимемо лише українців в Америку. Усе залежатиме від конкретного кейсу.

Приміром, звертаються батьки 12-річного американця, який хоче грати в Європі. Ми сідаємо, говоримо, дивимось, оцінюємо – і продовжуємо працювати. Якщо мені зателефонує умовний Артем Мілевський і скаже: "Я хочу в МЛС", ми сядемо і розробимо план дій для Артема Мілевського. Ми відкриті для всіх і для будь-якого рівня.

Звісно, для початку нашими базовими клієнтами стануть американські футболісти, представники діаспори, які перебувають у Чикаго. Адже там функціонує наша академія, а також клуб Тризуб. Тож чекаємо, коли закінчиться вся ця пандемійна вакханалія, і ми розпочнемо повноцінно працювати на благо футболу.

Найближчими днями очікуйте на Футбол 24 матеріали про нові висоти Тризуба, а також Микиту Майхровського, якого запросили на роботу у клуб МЛС – Чикаго Файр.

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