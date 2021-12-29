"Якщо зателефонує Мілевський і скаже: "Я хочу в МЛС": українці відкрили у США унікальне футбольне агентство
"Футбол 24" розпитав, яку мету ставить перед собою нова агентська компанія 11Stars.
Свого часу Футбол 24 писав про львів’янина Андрія Гаврилишина. Колишній гравець футзальної Енергії емігрував до США, де почав розвивати команду Тризуб. Хлопці грали у футбол, футзал та індор соккер – і робили це дуже успішно. Згодом Енді започаткував при клубі ще й академію футзалу.
Гаврилишин – максималіст, тож навіть не думає зупинятися. Місяць тому разом із кількома ідейними соратниками він заснував футбольне агентство 11Stars.
Андрій Гаврилишин: "В Америці агент – це батько, дядько чи сусід гравця"
– Чи легко відкрити футбольне агентство у США? Бюрократії – мінімум?
– Мені дуже сильно поталанило на Микиту Майхровського. Він – сертифікований агент ФІФА. Тому із відкриттям футбольного агентства не виникло жодних проблем. У США в цьому плані усе дуже "сухо". Тут немає агенцій, як таких. Не хотів би гучних фраз, але ми, напевно, перше офіційне суто футбольне агентство на території країни. Зазвичай в Америці функцію агента виконують батько, дядько чи сусід гравця.
– Хто сформував штаб агентства?
– Наразі нас четверо. Микита Майхровський – скаут та агент. Я виступаю зв’язковим – у мене безліч контактів по усій Америці. Зараз, до слова, з’явився на горизонті один талант у Флориді, албанець, яким вже зацікавилася Фіорентина. Ведемо переговори з батьком цього футболіста.
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Третій учасник штабу – Денис Болотов, головний тренер нашої академії і голкіпер Тризуба. На сайті 11Stars ми пропонуємо багато цікавих фішок: аналітика, відеонарізки – загалом 11 пунктів. Болотов відповідає за тренувальні моменти. А Василь Скрильов займається теоретичною підготовкою гравців – як налаштовуватися, як поводитись на полі, як почуватися впевнено і бути справжнім воїном. Це дуже важливо – особливо для молодих спортсменів.
– Тобто, плануєте вести не лише фаховий супровід контрактів своїх клієнтів, але й розвивати та вдосконалювати їхні скіли?
– Так, звичайно. Клуб Тризуб став мостом, де ми будемо експериментувати зі складом, запрошувати нових виконавців. Комбінуємо 15-16-річних вихованців нашої академії і досвідчених гравців з інших команд.
– Зі скількома футболістами агентство вже підписало договір про співпрацю?
– Проект агентства ми обговорювали вже давно, але відкрилося воно лише близько місяця тому. Перші клієнти де-факто вже є, де-юре – от-от маємо це закріпити відповідним чином.
– На який ринок будете орієнтуватися?
– Плани дуже амбіційні – працювати по всій планеті. Але, насамперед, потрібно сформувати собі в Америці реноме представників європейського контингенту. Ми – на самісінькому початку свого шляху.
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– Яка ваша місія у новоствореному агентстві?
– Новостворена агенція – результат нашого знайомства з Андрієм Гаврилишиним та Денисом Болотовим. Одразу відчули, що нам легко спілкуватися, що ми розмовляємо однією мовою футболу. Вони – дуже позитивні хлопці, розвивають молодіжний футбол та футзал, і роблять це якісно. Я побував на кількох зустрічах і тренуваннях.
А потім ми сіли утрьох і обговорили, спочатку в теорії, можливість створення футбольної агенції повного спектру, яка могла б надати якісні послуги для будь-якого футболіста. Мова не лише про професіональних гравців, але й дітей, які роблять перші кроки у футболі. Хочемо організовувати їм перегляди не лише у США, але й у Європі, здійснювати відеоскаутинг тощо.
Ідею виношували довго, міркували, зважували. Зрештою, запустили 11Stars, де відібрали 11 послуг, з якими можна ознайомитися на нашому сайті. Там кожен може знайти для себе щось корисне, починаючи від футзальних тренувань, тренувань фізичного навантаження, і закінчуючи переглядом у європейських клубах. Причому, практично будь-яких. Це може прозвучати занадто гучно, але при потребі ми можемо знайти вихід на будь-кого.
– Акцент робитиметься на американських талантах, яким допомагатимете потрапити в Європу, чи й українські футболісти можуть до вас звертатися?
– Ми не будемо обмежувати себе ніякими рамками. Не скажу, що працюватимемо лише з американцями, чи, наприклад, шукатимемо лише українців в Америку. Усе залежатиме від конкретного кейсу.
Приміром, звертаються батьки 12-річного американця, який хоче грати в Європі. Ми сідаємо, говоримо, дивимось, оцінюємо – і продовжуємо працювати. Якщо мені зателефонує умовний Артем Мілевський і скаже: "Я хочу в МЛС", ми сядемо і розробимо план дій для Артема Мілевського. Ми відкриті для всіх і для будь-якого рівня.
Звісно, для початку нашими базовими клієнтами стануть американські футболісти, представники діаспори, які перебувають у Чикаго. Адже там функціонує наша академія, а також клуб Тризуб. Тож чекаємо, коли закінчиться вся ця пандемійна вакханалія, і ми розпочнемо повноцінно працювати на благо футболу.
Найближчими днями очікуйте на Футбол 24 матеріали про нові висоти Тризуба, а також Микиту Майхровського, якого запросили на роботу у клуб МЛС – Чикаго Файр.
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