Вест Бромвіч організував найкурйозніший автогол року – фатальне непорозуміння гравців
21:02 - Читать на русском
Навіть на найвищому рівні футболісти інколи припускаються дитячих помилок.
завершено
Ромейн Сойєрс 10’
Езган Аліоскі 31’
Джек Харрісон 36’
Родріго Морено 40’
Рафінья 72’
10’ Ромейн Сойєрс
31’ Езган Аліоскі
36’ Джек Харрісон
40’ Родріго Морено
72’ Рафінья
Хавбек Вест Бромвіча Ромейн Сойєрс відкрив рахунок у поєдинку проти Лідса, але його команду це не дуже потішило.
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Сойєрс у боротьбі з суперником вирішив віддати пас своєму голкіперу, не перевіривши, де той перебуває. На жаль для "дроздів", воротар Сем Джонстон відійшов від воріт і не встиг повернутись на позицію – м'яч легко залетів у сітку.
Після першого тайму господарі "горіли" з рахунком 0:4.
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