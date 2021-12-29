Хавбек Вест Бромвіча Ромейн Сойєрс відкрив рахунок у поєдинку проти Лідса, але його команду це не дуже потішило.

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Сойєрс у боротьбі з суперником вирішив віддати пас своєму голкіперу, не перевіривши, де той перебуває. На жаль для "дроздів", воротар Сем Джонстон відійшов від воріт і не встиг повернутись на позицію – м'яч легко залетів у сітку.

Після першого тайму господарі "горіли" з рахунком 0:4.

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