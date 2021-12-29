Два з половиною роки. Саме стільки минуло від останнього вдалого трансферу "гірників". Шахтар продав Фреда за майже 60 мільйонів євро. За 5 останніх років це єдина така бомба. На іншому полюсі відходи знакових гравців у статусі вільних агентів. Іван Ордець, Бернард і Факундо Феррейра не принесли донеччанам жодної гривні. На підході Тайсон. Марлоса теж уже пізно продавати. Марсіо Азеведо і Веллінгтон Нем витрачені на них 13 млн євро не компенсували, навіть грою не дуже вийшло. А виручені кошти за Петряка і Зубкова для такого клубу – "копійки". І ось тепер Коваленко в Аталанті. Навіть якщо Віктор перейде в січні, навряд чи це буде сума, здатна підірвати уяву. Щось зламалося в механізмі, який працював безперебійно.

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Для 24-річного ж хавбека це можливість перезапустити кар'єру. Попри те, що Коваленко цього сезону за середнім показником забиває в кожному другому своєму матчі УПЛ, Каштру розраховував на нього максимум як на гравця ротації. Причому випускає не в найважливіших іграх або на заміну. Тож у такій ситуації перейти в топ-чемпіонат – чи можна бажати кращого? Хоча в Аталанті Віктор теж навряд чи кардинально змінить свій статус. Той же Маліновський лише з відходом Гомеса може стати залізним гравцем основи. Схоже, що саме конфлікт тренера з капітаном бергамасків та невдоволення Гасперіні літніми новачками, про що ледь не щодня пишуть в Італії, і пришвидшили перемовини з Коваленком.

На Апеннінах досі пам'ятають, хто став найкращим бомбардиром молодіжного Чемпіонату світу 2015. Коваленко тоді діяв ближче до атаки, ніж сьогодні, забив 5 голів і оформив 2 асисти. Він також став одним з найсильніших вихованців того Шахтаря, який програв лише Челсі у фіналі юнацької версії Ліги чемпіонів. Фактично тільки Матвієнко набув більшого статусу в команді та й загалом у національній збірній. Понад 200 матчів, 32 забиті м'ячі та 12 гольових передач. Італійські ЗМІ вважають, що Коваленко може відіграти на будь-якій позиції в середині поля. Пришвидшення трансферу прив'язують до відходу Алехандро Гомеса.

Якщо він станеться взимку, то й потенційну заміну підпишуть на півроку раніше. Так-так, Коваленка бачать на позиції треквартісти, під нападниками. Саме там, до слова, грає Руслан Маліновський. Добротна гра без м'яча, націленість на чужі ворота, непогані креативні навички, трохи гірше вже у плані оборонних дій. Пригадують проблеми з м'язами та історію з коронавірусом, який вдалося досить швидко подолати. Найбільш летальним може бути у зоні під нападниками. Скажімо, разом з Ілічічем, хоча в Маліновського може бути своя думка щодо цього. Водночас його можна було б пересунути і в глибину поля, аби дати перепочити незамінним Фройлеру та Де Рону.

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Гасперіні відзначає, що в його команді забагато гравців, тож з кимось потрібно буде прощатися. Можливо, це росіянин Міранчук, який не виправдовує витрачені 14,5 млн євро. Можливо, натяк на Гомеса чи кількох літніх новачків, з якими не вгадали. Не виключаємо і варіант, коли Маліновський піде на підвищення. Це буде доволі цікава історія. Массімо Уголіні, колишній тренер Шахтаря з фізпідготовки, в ефірі італійського радіо якось пригадав, як обоє конкурували ще на своїх початках у Шахтарі. Тоді штаб Луческу віддавав перевагу Коваленку, який був молодшим і нібито перспективнішим. Хоча Фернандінью, нині хавбек Манчестер Сіті, зізнався у розмові з Уголіні, що між Віктором і Русланом обрав би останнього.

На міжнародному рівні Маліновський, зрештою, зарекомендував себе краще, вважає колишній помічник Луческу. Коваленку ж зараз буде непросто – футбол наставника Аталанти передбачає велику інтенсивність та тактичну підкованість. До того ж, роки в розміреному темпі посередньої УПЛ важко порівнювати навіть з часом, проведеним у Бельгії. У будь-якому разі вибір "Богині" свідчить, що сам гравець готовий до важких викликів, а це вже заслуговує поваги, адже передбачає бажання битися і розвиватися на найвищому рівні.

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