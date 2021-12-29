Матч Саутгемптон – Вест Хем Юнайтед стартував о 20:00 за Києвом. Зустрічалися 9 та 10 команди Прем'єр-ліги – у випадку перемоги "молоти" наздоганяли "святих" у турнірній таблиці за набраними очками. І Саутгемптон, і Вест Хем не могли виграти вже 3 матчі чемпіонату, здобувши у цих поєдинках лише по 2 очки.

Андрій Ярмоленко вперше в сезоні 2020/21 вийшов у стартовому складі на матч Англійської Прем'єр-ліги, а всього це вже 8-ма поява українця на полі в поточному чемпіонаті. В минулому турі 31-річний вінгер вдало вийшов на заміну в поєдинку проти Брайтона, взявши участь у двох гольових атаках своєї команди. На протистояння з Саутгемптоном Девід Мойєс віддав перевагу саме Ярмоленку, а Джаррод Боуен опинився в запасі. Щоправда, зауважимо, що шотландець вдався до серйозної ротації, адже Вест Хем увійшов у серйозний графік, граючи через 2 дні на третій.

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Вже на перших секундах гри Че Адамс пробив з меж штрафного – Фабіанскі забрав м'яч, але після цього асистент арбітра підняв прапорець, сигналізуючи про офсайд. На 6-й хвилині Денні Інгз розібрався з двома опонентами і вразив дальній кут, проте взяття воріт було скасоване через положення поза грою в Адамса. Активніше розпочали "святі", тоді як Вест Хем у перші хвилини не провів жодної змістовної атаки, а Андрій Ярмоленко, по суті, грав без м'яча. "Молоти" виконали низку стандартів, проте жодної небезпеки біля воріт Маккарті це не принесло. Щоправда, і Саутгемптон не форсував події біля чужих воріт – абсолютно без моментів у перші півгодини. Найпам'ятнішим епізодом став момент Доусона, який замість удару по м'ячу ледь не вирубив суперника ударом в шию. Обійшлося.

На 40-й хвилині Ярмоленко ефектно посадив Бертранда на жовту картку (переможця ЛЧ у складі Челсі, до слова), але стандарт знову не призвів до небезпеки. В наступній атаці навіс українця замикав Фредерікс, проте голкіпер забрав м'яч. Оживився Вест Хем наприкінці тайму, а Саутгемптон зіпсував класний штрафний, але нулі – цілком логічний підсумок першої 45-хвилинки на Сент-Мері.

По перерві команди продовжили грати в тому ж дусі, з мінімум небезпеки біля чужих воріт. Андрій Ярмоленко не виділявся, лише отримав жовту картку за явний фол проти суперника – друге попередження для українця в чемпіонаті. Саутгемптон більше контролював м'яч, але моментів так і не було, а падіння Волкотта у штрафному майданчику залишилося без уваги арбітра. Соучек у своєму фірмовому стилі виграв повітря після подачі зі штрафного, але пробив слабко.

На 73-й хвилині Ярмоленко залишив поле, замість нього вийшов Боуен. Українець знову завершив матч без результативної дії, але відіграв найбільше ігрових хвилин у поточному чемпіонаті. Оцінка 6.5 від Sofa Score – найнижчий бал у складі Вест Хема.

Бенрама, який теж вийшов на заміну, створив собі класний шанс – мабуть, найкращий у матчі, але пробив у воротаря. Зрештою, 0:0 – обидві команди продовжили безвиграшні серії та завершили 2020 рік в середині таблиці. Вже 1 січня команда Андрія Ярмоленка зіграє проти Евертона – Девід Мойєс їде в гості до клубу, в якому зробив собі ім'я.