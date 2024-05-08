Колишній наставник "біло-синіх" Мірча Луческу отримав пропозицію знову працювати у київському клубі.

Румунський тренер Мірча Луческу може повернутися в Динамо, повідомляє GSP.

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За інформацією джерела, у разі згоди 78-річний фахівець стане генеральним директором клубу. До слова, нині цю посаду посідає Резо Чохонелідзе.

Зазначається, що окрім Динамо бачити Луческу в себе хочуть дві команди з Бухареста – Рапід та Динамо.

"Усі хочуть скористатися моїм досвідом. Однак, я нічого не вирішу до 1 червня", – сказав Луческу у коментарі Liga DigiSport.

Нагадаємо, румунський фахівець покинув Динамо у листопаді 2023 року і поки залишається без роботи.

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