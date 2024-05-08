У середу, 8 травня, у Марселі відбувається святкова церемонія через прибуття вітрильника Белем з олімпійським вогнем із Греції. Увечері олімпійський вогонь перенесуть на сушу. Першим учасником естафети олімпійського вогню на території країни-господарки майбутніх Ігор стане плавець Флоран Маноду.

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Як інформує L'Equipe, третім учасником естафети стане Зінедін Зідан, який надалі запалить олімпійський котел. Естафета завершиться запалюванням олімпійського вогню на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 26 липня.

Нагадаємо, що Зідан наразі перебуває без роботи. До цього він із 2019 по 2021 рік тренував Реал.