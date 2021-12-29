АПЛ може зупинити турнір через коронавірус
У чемпіонаті Англії можуть вдатись до радикальних заходів, щоб запобігти поширенню COVID-19.
Керівництво АПЛ розглядає варіант із зупинкою розіграшу на два тижні через невтішну динаміку поширення COVID-19, повідомляє The Telegraph.
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Поки консультації мають неформальний характер, але низка клубів вважають такий крок необхідним. Після останнього тестування представників елітного дивізіону Англії 18 осіб отримали позитивні результати.
Нагадаємо, поєдинок 16-го туру АПЛ Евертон – Манчестер Сіті скасували через спалах пандемії у таборі "містян".
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