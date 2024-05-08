Головний футбольний орган країни повідомив, що не в його силах якось вплинути на ситуацію, що склалась.

"Українська асоціація футболу не уповноважена впливати на мобілізаційні процеси, що здійснюються відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Чемпіонат України на межі зриву": футболіста забрали працівники ТЦК прямо з вокзалу – клуб звернувся до Шевченка та ПФЛ

Ключовим завданням УАФ разом з УПЛ та ПФЛ в секторі професіонального футболу, є забезпечення проведення змагань в умовах воєнного стану з урахуванням встановлених вимог Міністерства молоді та спорту України і Кабінету Міністрів України", – йдеться у заяві УАФ для Tribuna.

Нагадаємо, захисника Хуста Миколу Сираша 7 травня прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату, після чого звʼязок з ним обірвався.

У ЗСУ відреагували на заяву клубу, гравця якого забрали працівники ТЦК прямо з вокзалу