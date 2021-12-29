В рамках 16-го туру АПЛ було проведено три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 16-й тур

Брайтон – Арсенал – 0:1

Гол: Ляказетт, 66

Вест Бромвіч – Лідс – 0:5

Голи: Сойєрс, 10 (автогол), Аліоскі, 31, Харрісон, 36, Морено, 40, Рафінья, 72

Бернлі – Шеффілд Юнайтед – 1:0

Гол: Мі, 32

Брайтон у рідних стінах приймав Арсенал. У стартовий склад "канонірів" після травми повернувся Обамеянг. Перший тайм минув без особливої гостроти. Лише один момент у "чайок" на 38-й – Джаханбахш з меж карного майданчика пробив у нижній лівий кут воріт, але Лєно витягнув його удар. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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Після перерви лондонці вирвались уперед. На 66-й на полі з'явився Ляказетт, який одразу отримав точну передачу у штрафний майданчик від Сака, і другим дотиком спрямував м'яч у сітку. До кінця матчу "каноніри" мали ще кілька шансів збільшити рахунок, проте реалізувати їх не вдалось. Мінімальна перемога Арсенала – 0:1.

Лідс на виїзді зустрічався із Вест Бромвічем. Ще у першому таймі підопічні Марсело Б'єлси влаштували супернику справжній розгром. Вони відкрили рахунок на 10-й хвилині матчу завдяки помилці захисника – Соєрс віддавав на голкіпера і не побачив, що той вийшов з воріт, – м'яч влучив точнісінько у власні ворота. У середині тайму перевагу гостей збільшив Аліоскі. На 36-й Харрісон у штрафному майданчику отримав передачу від Бемфорда і миттєво пробив у ліву дев'ятку – без шансів для воротаря. Розгромним рахунок зробив Родріго на 40-й, який замкнув простріл Кліха у карний майданчик – 0:4

У другому таймі гравці Лідса не думали зупинятись і на 72-й хвилині Рафінья поклав ще один. "Дрозди" робили жалюгідні спроби відквитати хоча б один м'яч, проте до кінця матчу завдали лише один удар у площину воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нищівну перемогу Лідса – 0:5.

Відвертий аутсайдер АПЛ Шеффілд Юнайтед завітав у гості до Бернлі. На 32-й господарів вивів уперед Бен Мі, який головою замкнув подачу з кутового від Бреді. "Клинки" у першій половині зустрічі не створили жодного небезпечного моменту.

Після перерви темп гри сповільнився. До кінця зустрічі команди обмінялись всього кількома ударами, які без особливих проблем парирували голкіпери. Матч так і закінчився із мінімальним рахунком на користь Бернлі – 1:0.

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