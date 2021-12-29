Іспанський форвард Дієго Коста більше не є гравцем мадридського клубу.

Атлетіко домовився зі своїм зірковим форвардом про достроковий розрив угоди, інформує офіційний твіттер мадридців. Дієго Коста попросив завершити контракт через особисті причини.

Дієго Коста не тренується з Атлетіко через бажання покинути клуб

Цікаво, що на іспанця вже є зірковий претендент – Арсенал. За інформацією AS, Коста хоче продовжити виступати в Європі, оскільки перебуває у хорошій формі. "Каноніри" можуть підписати форварда на правах вільного агента. Також на гравця претендують клуби із Китаю та Бразилії.

До слова, у поточному сезоні Коста забив 2 голи у 7 матчах чемпіонату Іспанії. Атлетіко лідирує в Ла Лізі, набравши 32 очки та маючи 2 матчі в запасі.

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