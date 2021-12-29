Шахтар відмовився продавати Тете у Баварію за 70 млн євро, – ЗМІ
Шахтар розраховує виручити астрономічну суму за атакувального півзахисника Тете.
Під час останнього трансферного вікна Баварія пропонувала 70 млн євро за бразильця, але "гірники" відмовилися, стверджує Bolavip.
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Шахтар переконаний, що у майбутньому Тете буде коштувати ще більше. Крім того, донеччанам доведеться ділитися з першим клубом вінгера – Греміо, який має право на 15% із суми наступного продажу гравця. Ще 3% потрібно буде заплатити бразильцям за виховання зірки. У лютому Шахтарю слід чекати нових пропозицій від заможних європейських клубів – Манчестер Сіті, Реал, Лестер та Ньюкасл проявляють інтерес до Тете.
Додамо, що контракт бразильця з Шахтарем розрахований до літа 2023 року, нинішня ціна за Transfermarkt – 17 млн євро. У поточному сезоні вінгер провів 19 матчів, відзначився 2 голами та 4 асистами.
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