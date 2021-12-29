Парижани вирішили розірвати угоду із німцем після "детального аналізу спортивної ситуації", йдеться на офіційному сайті парижан.

Почеттіно підписав контракт з ПСЖ, а Тухель узгодив деталі відходу, – журналіст

"Я хотів би подякувати Томасу Тухелю та його тренерському штабу за все, що вони віддали клубу. Томас вклав у свою роботу багато енергії та пристрасті, і, звичайно, ми пам’ятатимемо добрі часи, в які ми були разом. Я бажаю йому всього найкращого в майбутньому", – наводить слова президента клубу Нассера Аль-Хелаїфі прес-служба ПСЖ.

Нагадаємо, німецький фахівець виводив ПСЖ у фінал ЛЧ, але в нинішньому сезоні справи команди не найкращі. У чемпіонаті Франції парижани розташувались третіми у турнірній таблиці Ліги 1, лише на один заліковий пункт відстаючи від лідера Ліона. У Лізі чемпіонів ПСЖ з великими проблемами фінішував першим у групі з МЮ, РБ Лейпциг та Башакшехіром. В 1/8 ЛЧ парижани зустрінуться з Барселоною.

До слова, ймовірними причинами припинення співпраці Тухеля з ПСЖ медіа називають непрості відносини німця з керівництвом парижан та погіршені стосунки у роздягальні після матчу ЛЧ з Башакшехіром. Головним претендентом на місце Томаса називають Маурісіо Почеттіно.

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