Главные новости футбола 29 декабря: очередной провал Барселоны, ПСЖ подтвердил уход Тухеля, Цыганков – лучший в УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 декабря.
Украина
Виктор Цыганков стал лучшим футболистом УПЛ по итогам 2020 года.
Известные украинские арбитры больше не будут работать на матчах УПЛ – кадровая революция на этом не закончится.
Коваленко в Аталанте: итальянские СМИ озвучили влияние на Малиновского и роль украинца, или у Шахтера есть проблема.
Украинцы открыли в США уникальное футбольное агентство и уже имеют первых потенциальных клиентов, которыми интересуются в Серии А.
Шахтер не продал Тете в Баварию, несмотря на невероятное предложение за бразильского вингера.
Англия
Андрей Ярмоленко стал худшим игроком Вест Хэма в матче с Саутгемптоном, хотя провел на поле наибольшее количество минут в сезоне. "Молотки" завершили 2020 год с досадной серией.
Арсенал выиграл второй матч подряд, а Манчестер Юнайтед дожал Вулверхэмптон на последних минутах.
Также в Премьер-лиге забили один из самых курьезных автоголов года, а руководство лиги размышляет над остановкой чемпионата из-за вспышки коронавируса.
Мир
ПСЖ подтвердил отставку Томаса Тухеля, о которой СМИ сообщили еще почти неделю назад.
Диего Коста официально покинул Атлетико. Мадридский клуб удовлетворил просьбу 32-летнего форварда о досрочном разрыве контракта.
Лионель Месси и Луис Суарес планируют перейти в клуб Бекхэма. Знаменитый дуэт Барселоны может воссоединиться в МЛС. К слову, каталонцы снова не смогли одержать победу, разочаровав своих поклонников – команда Рональда Кумана сенсационно потеряла очки и не смогла подняться в топ-4 Ла Лиги.