Украина

Виктор Цыганков стал лучшим футболистом УПЛ по итогам 2020 года.

Известные украинские арбитры больше не будут работать на матчах УПЛ – кадровая революция на этом не закончится.

Коваленко в Аталанте: итальянские СМИ озвучили влияние на Малиновского и роль украинца, или у Шахтера есть проблема.

Украинцы открыли в США уникальное футбольное агентство и уже имеют первых потенциальных клиентов, которыми интересуются в Серии А.

Шахтер не продал Тете в Баварию, несмотря на невероятное предложение за бразильского вингера.

Англия

Андрей Ярмоленко стал худшим игроком Вест Хэма в матче с Саутгемптоном, хотя провел на поле наибольшее количество минут в сезоне. "Молотки" завершили 2020 год с досадной серией.

Арсенал выиграл второй матч подряд, а Манчестер Юнайтед дожал Вулверхэмптон на последних минутах.

Также в Премьер-лиге забили один из самых курьезных автоголов года, а руководство лиги размышляет над остановкой чемпионата из-за вспышки коронавируса.

Мир

ПСЖ подтвердил отставку Томаса Тухеля, о которой СМИ сообщили еще почти неделю назад.

Диего Коста официально покинул Атлетико. Мадридский клуб удовлетворил просьбу 32-летнего форварда о досрочном разрыве контракта.

Лионель Месси и Луис Суарес планируют перейти в клуб Бекхэма. Знаменитый дуэт Барселоны может воссоединиться в МЛС. К слову, каталонцы снова не смогли одержать победу, разочаровав своих поклонников – команда Рональда Кумана сенсационно потеряла очки и не смогла подняться в топ-4 Ла Лиги.