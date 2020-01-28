Головні новини футболу 27 січня: Динамо розгромило команду Мілевського, Еріксен прибув до Італії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 січня.

Україна

Київське Динамо переграло одноклубників із Бреста в контрольному матчі – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Львівські Карпати оголосили про підписання першого зимового новачка. Також гравцем Карпат став чемпіон світу U-20.

Ковалівський Колос у наступному сезоні виступатиме на новому стадіоні – УАФ проінспектувала арену, яку будують. Крім того, капітан Колоса завершив кар'єру через травму.

Трансфери

Емре Джан близький до переходу в Борусію Д. Натомість Манчестер Сіті може замінити Фернандінью 17-річною зіркою Ренна.

Крістіан Еріксен прибув на медогляд в Інтер – данець заявив, що радий перебувати в Мілані. Тим часом Барселона готова віддати двох своїх гравців за зірку нападу Валенсії.

Інші топ-події

Денис Гармаш забив дебютний гол за Різеспор, але команда українця втратила перемогу. Тим часом Іван Петряк отримав травму і вибув на тривалий термін.

Лондонський Арсенал здолав Борнмут і пробився до 1/8 фіналу Кубка Англії – уже визначилися пари наступного раунду турніру.

Зінедін Зідан може покинути Реал – Перес розгнівав француза двома вчинками. Натомість Сініша Міхайловіч повторно госпіталізований після лейкемії.