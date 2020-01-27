toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КОБІ БРАЯНТ ДИНАМО - ДИНАМО БРЕСТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Чемпіон світу U-20 став гравцем Карпат

18:17 599 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 став гравцем Карпат
Олексій Хахльов / ФК Карпати

Львівський клуб повідомив про перехід півзахисника Олексія Хахльова, який вже тренується з командою на зборі в Туреччині.

20-річний футболіст підписав контракт терміном на 2,5 роки, інформує офіційний сайт Карпат. За львівську команду Хахльов виступатиме під 8-м номером.

Карпати оголосили про підписання першого зимового новачка

Нагадаємо, що минулого літа хавбек став чемпіоном світу U-20 у складі команди Олександра Петракова. Він є вихованцем київського Динамо. У 2017-му підписав контракт з іспанським Алавесом. Наступного року перебрався в інший іспанський клуб – Сан-Ігнасіо.

До слова, вже 29 січня Хахльов зможе дебютувати за нову команду – Карпати зіграють товариський матч проти Слована з Братислави.

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє

blog_ava
Сейви Луніна у відеоогляді матчу Жирона – Ов'єдо – 1:1
10:40
5787
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Олексій Хахльов Олексій Хахльов Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
46
хв
Борнмут
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук