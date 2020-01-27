Чемпіон світу U-20 став гравцем Карпат

Львівський клуб повідомив про перехід півзахисника Олексія Хахльова, який вже тренується з командою на зборі в Туреччині.

20-річний футболіст підписав контракт терміном на 2,5 роки, інформує офіційний сайт Карпат. За львівську команду Хахльов виступатиме під 8-м номером.

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Нагадаємо, що минулого літа хавбек став чемпіоном світу U-20 у складі команди Олександра Петракова. Він є вихованцем київського Динамо. У 2017-му підписав контракт з іспанським Алавесом. Наступного року перебрався в інший іспанський клуб – Сан-Ігнасіо.

До слова, вже 29 січня Хахльов зможе дебютувати за нову команду – Карпати зіграють товариський матч проти Слована з Братислави.

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