Петряк отримав травму і вибув на тривалий термін

Півзахисник Фехервара на ношах покинув поле у матчі 17 туру чемпіонату Угорщини проти Гонведа.

Українець покинув поле на 59 хвилині. Матч завершився з рахунком 0:0. Петряк не допоможе своїй команді протягом чотирьох тижнів, інформує ulloi129.hu.

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Зазначимо, що Петряк після свого переходу у Фехервар із Ференцвароша зіграв 21 матч у всіх турнірах і забив 1 гол. Наразі його команда посідає 2 місце в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, відстаючи від Ференцвароша на 6 очок.

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