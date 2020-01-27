toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
КОБІ БРАЯНТ ДИНАМО - ДИНАМО БРЕСТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Петряк отримав травму і вибув на тривалий термін

20:31 458 Читать на русском
Петряк отримав травму і вибув на тривалий термін
Іван Петряк отримав травму / фото з відкритих джерел

Півзахисник Фехервара на ношах покинув поле у матчі 17 туру чемпіонату Угорщини проти Гонведа.

Українець покинув поле на 59 хвилині. Матч завершився з рахунком 0:0. Петряк не допоможе своїй команді протягом чотирьох тижнів, інформує ulloi129.hu.

Зубков розповів, яку ціль ставить перед собою в поточному чемпіонаті Угорщини

Зазначимо, що Петряк після свого переходу у Фехервар із Ференцвароша зіграв 21 матч у всіх турнірах і забив 1 гол. Наразі його команда посідає 2 місце в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, відстаючи від Ференцвароша на 6 очок.

Ференцварош Реброва розгромив Пакш – Зубков оформив дубль та є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату

blog_ava
Шахтар дав зрозуміти Тайсону, що клуб має бути понад усе, – Шелаєв
09:17
10264
Теги
Іван Петряк Іван Петряк Фехервар Фехервар Угорщина Українці за кордоном Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
14
хв
Борнмут
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук