Главные новости футбола 27 января: Динамо разгромило команду Милевского, Эриксен прибыл в Италию

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 января.

Украина

Киевское Динамо обыграло одноклубников из Бреста в контрольном матче – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Львовские Карпаты объявили о подписании первого зимнего новичка. Также игроком Карпат стал чемпион мира U-20.

Ковалёвский Колос в следующем сезоне будет выступать на новом стадионе – УАФ проинспектировала строящуюся арену. Кроме того, капитан Колоса завершил карьеру из-за травмы.

Трансферы

Эмре Джан близок к переходу в Боруссию Д. Тем временем Манчестер Сити может заменить Фернандиньо 17-летней звездой Ренна.

Кристиан Эриксен прибыл на медосмотр в Интер – датчанин заявил, что рад находиться в Милане. Между тем Барселона готова отдать двух своих игроков за звезду нападения Валенсии.

Другие топ-события

Денис Гармаш забил дебютный гол за Ризеспор, но команда украинца упустила победу. Между тем Иван Петряк получил травму и выбыл на длительный срок.

Лондонский Арсенал одолел Борнмут и пробился в 1/8 финала Кубка Англии – уже определились пары следующего раунда турнира.

Зинедин Зидан может покинуть Реал – Перес разгневал француза двумя поступками. В свою очередь Синиша Михайлович повторно госпитализирован после лейкемии.