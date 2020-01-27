Барселона готова віддати двох своїх гравців за зірку нападу Валенсії

Барселона перебуває у пошуках форварда, який зміг би замінити травмованого Луїса Суареса.

Пріоритетним варіантом для каталонців є нападник Валенсії Родріго Морено, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що Барселона шукає способи знизити фінансові апетити валенсійців, які бажають отримати за свого гравця 60 мільйонів євро.

"Синьо-гранатові" хочуть встигнути оформити угоду до закриття трансферного вікна і налаштовані залучити до цього трансферу двох своїх гравців – Мусу Ваге та Абеля Руїса.

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Нагадаємо, Родріго провів 22 поєдинки в складі "кажанів" у поточному сезоні, відзначившись 4 гоалми та 10 асистами.