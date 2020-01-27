Динамо Київ – Динамо Брест: Кадар і неймовірний віце-чемпіон світу шокують Мілевського з Хачеріді

Динамо Київ грає з Динамо Брест свій 5-й поєдинок на турецьких зборах в Белеку. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 27 січня 2020

Динамо Київ – Динамо Брест – 2:0 (2-й тайм)

Голи: Піваріч, 22, 36

Динамо Київ: Бущан (Бойко, 46) – Караваєв (Кендзьора, 46), Забарний (Попов, 46), Кадар (Сирота, 46), Вівчаренко (Миколенко, 46) – Андрієвський (Шепелєв, 46), Кадірі (Сидорчук, 46) – Буяльський (Цітаішвілі. 46), Шапаренко (Дуелунд, 46), Піваріч (Де Пена, 46) – Каргбо (Соль, 46)

Після першої поразки в 2020 році Динамо чекав черговий непростий суперник. Чемпіони Білорусі з колишніми лідерами динамівців Артемом Мілевським і Євгеном Хачеріді у складі статистично кращі за команду Михайличенка за середньою кількістю голів, у пресингу та єдиноборствах. Динамо Брест свій дебютний матч у 2020-му звело внічию з Маріуполем (2:2). У тій зустрічі голом відзначився Мілевський, а Хачеріді вийшов на поле вперше з 2018-го. Клуб з Бреста прагнув взяти реванш за принизливу поразку (0:7) понад дворічної давнини.

Динамо Київ – Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу проти Мілевського і Хачеріді

Новачок Динамо Каргбо дебютував на позиції форварда, позаяк Русин не потрапив у заявку на гру. Саме Ібрагім і завдав швидкого першого удару в матчі. Кадар почав атаку, Шапаренко продерся і віддав партнеру, але дальній постріл виявився не дуже прицільним. Буяльський і Нойок (третій український легіонер у білорусів) не найкращим чином виконали штрафні удари. Мілевський віддав парочку гострих пасів, але партнери не продовжили задуми свого новоспеченого капітана. Каргбо декілька разів отримував непогані передачі від Шапаренка, але також не міг дати хід атакам.

Швидко вивели білоруси м'яч лівим флангом. Забарний викинувся закривати зону Караваєва і відкрив простір для Бакая. Добре, що Кадар встиг зміститися і накрити удар. Вівчаренко спробував пробити здалеку після ненавмисної гри рукою – знову повз ціль. А ось перший же влучний удар завершився голом на 22-й хвилині. Караваєв пройшов 4-х захисників і прорізав оборону Бреста. Удари Буяльського і Андрієвського заблокував двічі поспіль Хачеріді, а ось Піваріч потужно пробив у дальній кут. Шапаренко розкішним пасом розрізав захисні порядки суперника, але Каргбо не влучив у дальній.

Класне закидання за спини. Один лише Кадірі імітував спробу наздогнати суперника – Бущану довелося рятувати в ефектному стрибку. Буяльському і Піварічу дістається по ногах. Схоже, що не готове фізично Динамо Брест – відмовилися від інтенсивного пресингу, зате багатенько браку в передачах і грубощів. Кадар блискучим пасом зі своєї половини знайшов Піваріча, а Йосіп головою перекинув голкіпера, який дещо загубив ворота. У хорвата вже 2 голи плюс пас. Найрезультативнішим гравцем перших зборів став лівий захисник, який перекваліфікувався у флангового півзахисника. Динамо двічі забило, змусивши суперника помилитися і подарувати простір.