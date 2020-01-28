Арсенал здолав Борнмут і пробився до 1/8 фіналу Кубка Англії – перемогу забезпечила молодь "канонірів"

Арсенал здобув перемогу в гостьовому поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії проти Борнмута (2:1).

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Борнмут – Арсенал – 1:2

Голи: Саррідж, 90+5 – Сака, 5, Нкетія, 26

Напіврезервний склад "канонірів" оформив комфортну перевагу вже до середини першого тайму. Спочатку Букайо Сака отримав передачу від Мартінеллі і потужним ударом "зняв павутину" у ближній дев'ятці воріт Борнмута. Через 20 хвилин рахунок подвоїв ще один випускник академії Арсенала Нкетія. Той-таки Сака прорвався лівим флангом, після чого викотив зручний пас під удар Едді – 2:0.

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Підопічні Артети явно вирішили економити сили у другій половині. За весь тайм Арсенал завдав лише один удар (неточний), але Борнмут також не вражав грою в атаці. Лише в компенсований час "вишні" (арбітр додав аж 8 хвилин через паузи для консультацій VAR і травми Мустафі) бодай скоротили відставання. У Борнмута знайшовся свій молодий герой. 21-річний нападник Сем Саррідж зміг уникнути офсайду, обіграв Мартінеса і відправив круглого у порожні ворота – 1:2.

На стадії 1/8 фіналу Кубка Арсенал зіграє проти Портсмута, а от команді Едді Хау варто сконцентруватися на збереженні прописки в АПЛ.

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