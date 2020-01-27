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Міхайловіч повторно госпіталізований після лейкемії

13:22 454 Читать на русском
Міхайловіч повторно госпіталізований після лейкемії
Сініша Міхайловіч / La Presse

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч має пройти планове обстеження в лікарні після лейкемії.

"Вранці 27 січня містер Міхайловіч був госпіталізований в Інститут гематології імені Сераньолі для проходження противірусного лікування, яке може знадобитися після пересадки кісткового мозку від донора.

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Лікарі вважають, що цього разу тривалість перебування в лікарні має бути коротшою, ніж раніше", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті Болоньї.

Нагадаємо, у Сініші діагностували лейкемію в липні 2019 року. Фахівець вже пройшов три курси хіміотерапії і продовжує при цьому керувати Болоньєю, яка посідає 11 сходинку в Серії А.

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Болонья Болонья Італія Серія А Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч
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