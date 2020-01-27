Гармаш забив дебютний гол за Різеспор – команда українця втратила перемогу на останніх секундах

Український хавбек Денис Гармаш став автором гола у матчі 19 туру турецької Суперліги.
Чемпіонат Туреччини, 19 тур
Сівасспор – Різеспор – 1:1
Голи: Озтекін, 90+3, – Гармаш, 60
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Український хавбек не потрапив до стартового складу Різеспора на виїзний матч проти Сівасспора. Гармаш вийшов на заміну одразу після перерви, а на 60 хвилині відкрив рахунок у матчі: він отримав передачу від Ріка Болдріна і з гострого кута вразив ближній кут воріт суперника. За підсумками матчу він отримав найвищу оцінку у складі Різеспора від порталу SofaScore – 7,4 бали.
Микола Морозюк провів на полі увесь матч. Український захисник отримав найнижчу оцінку у своїй команді – 6,3 бали. Форвард Андрій Борячук не потрапив у заявку на матч.
Зазначимо, що Різеспор втратив перевагу на останніх секундах поєдинку – Сівасспор врятувався завдяки голу Озтекіна.
Після цього матчу Різеспор посідає 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
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