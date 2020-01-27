Капітан Колоса завершив кар'єру через травму

Півзахисник Колоса Олександр Поздєєв оголосив про завершення професіональної кар'єри.

Вже екс-капітан Колоса працюватиме з командою U-19, інформує офіційний сайт клубу.

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Всього Поздєєв провів у Колосі 8 років – він виступав на аматорському рівні у чемпіонаті Київської області, потім грав у Другій та Першій лігах. В поточному сезоні УПЛ 33-річний Поздєєв зіграв лише 1 матч за команду з Ковалівки – 31 серпня він провів на полі 52 хвилини у грі з СК Дніпро-1 (1:2).

Нагадаємо, що на зимову перерву команда Руслана Костишина пішла на 7 місці в турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році Колос зіграє 23 лютого проти Олександрії.

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