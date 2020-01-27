toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КОБІ БРАЯНТ ДИНАМО - ДИНАМО БРЕСТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Капітан Колоса завершив кар'єру через травму

17:24 266 Читать на русском
Капітан Колоса завершив кар'єру через травму
Олександр Поздєєв / ФК Колос

Півзахисник Колоса Олександр Поздєєв оголосив про завершення професіональної кар'єри.

Вже екс-капітан Колоса працюватиме з командою U-19, інформує офіційний сайт клубу.

Петров – про трансфер в Колос: Мав інші пропозиції, але хотів повернутись в Україну

Всього Поздєєв провів у Колосі 8 років – він виступав на аматорському рівні у чемпіонаті Київської області, потім грав у Другій та Першій лігах. В поточному сезоні УПЛ 33-річний Поздєєв зіграв лише 1 матч за команду з Ковалівки – 31 серпня він провів на полі 52 хвилини у грі з СК Дніпро-1 (1:2).

Нагадаємо, що на зимову перерву команда Руслана Костишина пішла на 7 місці в турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році Колос зіграє 23 лютого проти Олександрії.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?

blog_ava
Динамо Київ – Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу проти Мілевського і Хачеріді – новачок дебютував у нападі
15:56
9999
Теги
Олександр Поздєєв Олександр Поздєєв Колос Колос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
17
хв
Борнмут
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук