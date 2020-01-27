Зідан може покинути Реал – Перес розгнівав француза двома вчинками

Головний тренер Реала Зінедін Зідан незадоволений діями керівництва мадридського клубу.

Французький фахівець роздумує над тим, щоб покинути свою посаду після завершення нинішнього сезону, стверджує Mundo Deportivo з посиланням на soccerlink.fr.

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За інформацією джерела, у Зідана сильно зіпсувалися стосунки з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом. Зазначається, що 47-річний француз обурений тим, що Перес вів переговори з Жозе Моурінью, коли Реал не демонстрував стабільних результатів, а преса обговорювала ймовірну відставку Зідана.

Ще однією причиною може стати недотримання слова президентом, який обіцяв Зінедіну підписати в Реал Поля Погба, але навіть не спробував здійснити цей трансфер.

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Додамо, що після 21-го туру чемпіонаті Іспанії Реал набрав 46 очок та одноосібно очолив турнірну таблицю. Мадридці на три пункти випереджають Барселону.