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Зідан може покинути Реал – Перес розгнівав француза двома вчинками

14:37 2136 Читать на русском
Зідан може покинути Реал – Перес розгнівав француза двома вчинками
Флорентіно Перес та Зінедін Зідан / фото із відкритих джерел

Головний тренер Реала Зінедін Зідан незадоволений діями керівництва мадридського клубу.

Французький фахівець роздумує над тим, щоб покинути свою посаду після завершення нинішнього сезону, стверджує Mundo Deportivo з посиланням на soccerlink.fr.

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За інформацією джерела, у Зідана сильно зіпсувалися стосунки з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом. Зазначається, що 47-річний француз обурений тим, що Перес вів переговори з Жозе Моурінью, коли Реал не демонстрував стабільних результатів, а преса обговорювала ймовірну відставку Зідана.

Ще однією причиною може стати недотримання слова президентом, який обіцяв Зінедіну підписати в Реал Поля Погба, але навіть не спробував здійснити цей трансфер.

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Додамо, що після 21-го туру чемпіонаті Іспанії Реал набрав 46 очок та одноосібно очолив турнірну таблицю. Мадридці на три пункти випереджають Барселону.

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Теги
Головне Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Флорентіно Перес
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