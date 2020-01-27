Колос у наступному сезоні виступатиме на новому стадіоні – УАФ проінспектувала арену, яку будують у Ковалівці

Делегація УАФ на чолі з президентом організації Андрієм Павелком завітала у Ковалівку, де проінспектувала будівництво нової арени Колоса.

"Арена, яку обладнають підігрівом поля та сучасною дренажною системою, буде відповідати всім необхідним нормам УПЛ, в тому числі вимогам використання системи VAR і організації телетрансляцій матчів", – цитує Павелка офіційний сайт УАФ.

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Планується, що стадіон відкриють у квітні. Він вміщуватиме 5 тисяч глядачів.

Зазначимо, що наразі команда з Ковалівки посідає 7 місце в турнірній таблиці УПЛ. У першій частині сезону Колос проводив свої домашні матчі на Оболонь-Арені в Києві.

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