toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КОБІ БРАЯНТ ДИНАМО - ДИНАМО БРЕСТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Колос у наступному сезоні виступатиме на новому стадіоні – УАФ проінспектувала арену, яку будують у Ковалівці

19:37 955 Читать на русском
Колос у наступному сезоні виступатиме на новому стадіоні – УАФ проінспектувала арену, яку будують у Ковалівці
Павелко проінспектував нову арену Колоса / фото УАФ

Делегація УАФ на чолі з президентом організації Андрієм Павелком завітала у Ковалівку, де проінспектувала будівництво нової арени Колоса.

"Арена, яку обладнають підігрівом поля та сучасною дренажною системою, буде відповідати всім необхідним нормам УПЛ, в тому числі вимогам використання системи VAR і організації телетрансляцій матчів", – цитує Павелка офіційний сайт УАФ.

Капітан Колоса завершив кар'єру через травму

Планується, що стадіон відкриють у квітні. Він вміщуватиме 5 тисяч глядачів.

Зазначимо, що наразі команда з Ковалівки посідає 7 місце в турнірній таблиці УПЛ. У першій частині сезону Колос проводив свої домашні матчі на Оболонь-Арені в Києві.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?

blog_ava
Шахтар дав зрозуміти Тайсону, що клуб має бути понад усе, – Шелаєв
09:17
10264
Теги
УАФ Андрій Павелко Колос Колос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
14
хв
Борнмут
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук