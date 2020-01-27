Еріксен прибув на медогляд в Інтер – данець заявив, що радий перебувати в Мілані

Данський півзахисник Крістіан Еріксен близький до завершення переходу в міланський Інтер.

Сьогодні, 27 січня, Еріксен прибув у Італію, де повинен пройти медогляд та підписати контракт з Інтером. На запитання репортерів, чи радий він опинитися в Мілані, Крістіан відповів ствердно.

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Раніше повідомлялося, що Інтер і Тоттенхем закрили трансфер Крістіана Еріксена. Міланці заплатять 15 млн євро, а ще 5 млн "шпори" отримають бонусами.

Нагадаємо, Еріксен у поточному сезоні провів за свій клуб у чемпіонаті Англії 19 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює гравця у 90 млн євро.

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