toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
КОБІ БРАЯНТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАПОЛІ - ЮВЕНТУС

Еріксен прибув на медогляд в Інтер – данець заявив, що радий перебувати в Мілані

11:48 445 Читать на русском
Еріксен прибув на медогляд в Інтер – данець заявив, що радий перебувати в Мілані
Крістіан Еріксен / фото із соцмереж

Данський півзахисник Крістіан Еріксен близький до завершення переходу в міланський Інтер.

Сьогодні, 27 січня, Еріксен прибув у Італію, де повинен пройти медогляд та підписати контракт з Інтером. На запитання репортерів, чи радий він опинитися в Мілані, Крістіан відповів ствердно.

Інтер може допомогти Мілану продати Пйонтека – на поляка з'явився ще один топ-претендент

Раніше повідомлялося, що Інтер і Тоттенхем закрили трансфер Крістіана Еріксена. Міланці заплатять 15 млн євро, а ще 5 млн "шпори" отримають бонусами.

Нагадаємо, Еріксен у поточному сезоні провів за свій клуб у чемпіонаті Англії 19 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює гравця у 90 млн євро.

Ібрагімовіч та Мілан: вдалий піар-хід чи чудесне зцілення "мертвої" команди?

blog_ava
Самбрано має покинути Динамо безкоштовно, – президент Бока Хуніорс
10:14
2028
Теги
Трансфери Головне Відеоновини Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Інтера Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем Інтер Інтер Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
51
хв
Борнмут
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук