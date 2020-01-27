toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КОБІ БРАЯНТ ДИНАМО - ДИНАМО БРЕСТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Сіті може замінити Фернандінью 17-річною зіркою Ренна

18:04 273 Читать на русском
Манчестер Сіті може замінити Фернандінью 17-річною зіркою Ренна
Едуардо Камавінга / Getty Images

Юний хавбек Ренна Едуардо Камавінга потрапив на радари Манчестер Сіті.

Чемпіони Англії вже зв'язалися з французьким клубом щодо трансферу 17-річного опорника, стверджує Daily Star.

Гвардіола налаштований зберегти Фернандінью в Манчестер Сіті

Манчестер Сіті шукає заміну для Фернандінью, у якого через пів року закінчується контракт. Імовірно, що екс-гравець Шахтаря продовжить угоду ще на один сезон, однак "містяни" хочуть заздалегідь підготуватися до відходу бразильця. Саме Камавінга розглядається як один з головних кандидатів на місце опорного півзахисника Манчестер Сіті.

До слова, француз з ангольським корінням провів за Ренн 24 матчі у поточному сезоні і зміг відзначитись одним голом.

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних

blog_ava
Шахтар дав зрозуміти Тайсону, що клуб має бути понад усе, – Шелаєв
09:17
9387
Теги
Трансфери Едуардо Камавінга Едуардо Камавінга Фернандінью Фернандінью Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ренн Ренн Англія Трансфери Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
46
хв
Борнмут
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук