Манчестер Сіті може замінити Фернандінью 17-річною зіркою Ренна

Юний хавбек Ренна Едуардо Камавінга потрапив на радари Манчестер Сіті.

Чемпіони Англії вже зв'язалися з французьким клубом щодо трансферу 17-річного опорника, стверджує Daily Star.

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Манчестер Сіті шукає заміну для Фернандінью, у якого через пів року закінчується контракт. Імовірно, що екс-гравець Шахтаря продовжить угоду ще на один сезон, однак "містяни" хочуть заздалегідь підготуватися до відходу бразильця. Саме Камавінга розглядається як один з головних кандидатів на місце опорного півзахисника Манчестер Сіті.

До слова, француз з ангольським корінням провів за Ренн 24 матчі у поточному сезоні і зміг відзначитись одним голом.

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