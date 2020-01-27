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Зінченко проти "сов", Руні може зустрітися з МЮ, а Челсі чекає на Ліверпуль: пари 1/8 фіналу Кубка Англії

22:20 276 Читать на русском
Зінченко проти "сов", Руні може зустрітися з МЮ, а Челсі чекає на Ліверпуль: пари 1/8 фіналу Кубка Англії
Олександр Зінченко / Сайт Манчестер Сіті

Відбулося жеребкування пар 1/8 фіналу Кубка Англії, в якому продовжують боротьбу більшість представників АПЛ.

Деякі клуби проведуть повторні поєдинки 1/16 фіналу, які визначать володаря путівок до наступного раунду.

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Олександр Зінченко разом з Манчестер Сіті поїде в гості до Шеффілд Венсдей. "Сови" посідають десяту сходинку Чемпіоншипу, хоча до зони плей-офф лише чотири пункти. Форвард Дербі Вейн Руні має шанс зіграти проти Манчестер Юнайтед, в якому він провів 13 років. Щоправда, "баранам" доведеться вдома розібратися з Нортгемптоном після нульової нічиєї на виїзді. Центральним матчем стадії може стати протистояння Ліверпуля та Челсі, якщо "червоні" з другої спроби переможуть Шрусбері Таун.

Нагадаємо, переможцем попереднього розіграшу Кубка Англії став Манчестер Сіті, який у фіналі розбив Уотфорд (6:0).

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