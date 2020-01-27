Джан близький до переходу в Борусію Д, – Bild

Півзахисник Ювентуса Емре Джан може покинути "Стару синьйору" в зимове трансферне вікно.

Дортмундська Борусія може придбати Емре Джана за 30 млн євро, повідомляє Bild.

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Зазначається, що гравець буде змушений піти на серйозне зменшення зарплати – з 16 до 10 млн євро. Також додається, що Борусія розпочала переговори після продажу Юліана Вайгля до Бенфіки.

До слова, Емре Джан виходив на поле у 8 матчах за Ювентус в поточному сезоні, зігравши лише 279 хвилин.

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