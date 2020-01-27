Карпати оголосили про підписання першого зимового новачка

Львівський клуб офіційно оголосив про підписання контракту з грузинським захисником Андро Гіоргадзе.

Контракт із 23-річним футболістом розрахований до закінчення поточного сезону, інформує офіційний сайт Карпат. Він виступатиме за "зелено-білих" під 30-м номером.

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Зазначимо, що Гіоргадзе вже має досвід виступів в УПЛ – з 2017 по 2019 рік він захищав кольори Ворскли, за яку зіграв 18 матчів в елітному дивізіоні чемпіонату України. У першій частині сезону захисник виступав за чеський Злін, у складі якого провів 3 матчі.

До слова, Гіоргадзе вже декілька днів тренується із львів'янами на зборі в Туреччині.

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