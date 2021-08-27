Головні новини футболу 26 серпня: жеребкування ЛЧ для Динамо і Шахтаря, трансфери Роналду та Мбаппе
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 26 серпня.
Ліга чемпіонів
Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну
Динамо дізналось суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів – європейські гранди і повернення Яремчука
Ліга чемпіонів 2021/22: Шахтар отримав суперників у груповому турнірі – дежавю з грандами і "український слід"
Ліга чемпіонів: УЄФА визначив найкращого гравця минулого сезону
Україна і світ
Динамо отримало ще один шанс продати Супрягу в клуб Серії А. Тим часом Сідклей уже прилетів у Грецію, щоб завершити перехід у ПАОК.
УАФ анонсувала офіційне представлення Петракова і тренерського штабу збірної України.
Роналду остаточно вирішив покинути Ювентус. Переговори з Манчестер Сіті на завершальній стадії – туринці намагаються виміняти зірку "містян".
Реал не полишає спроб забрати Мбаппе. ПСЖ отримав покращену пропозицію – трансфер може відбутися найближчими днями.
Інші топ-новини
Зоря вилетіла з Ліги Європи, вдруге програвши Рапіду й пропустивши три голи – луганці виступатимуть у Лізі конференцій
Ліга Європи: Легія несподівано обіграла Славію, Селтік був за крок до провалу, Рейнджерс вибив жертв Вернидуба і Ко
Ліга конференцій: Кейн оформив дубль і врятував Тоттенхем від ганьби, успіхи та невдачі українців – усі результати