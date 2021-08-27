Динамо і Шахтар отримали суперників у групі Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну

Динамо дізналось суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів – європейські гранди і повернення Яремчука

Ліга чемпіонів 2021/22: Шахтар отримав суперників у груповому турнірі – дежавю з грандами і "український слід"

Ліга чемпіонів: УЄФА визначив найкращого гравця минулого сезону

Україна і світ

Динамо отримало ще один шанс продати Супрягу в клуб Серії А. Тим часом Сідклей уже прилетів у Грецію, щоб завершити перехід у ПАОК.

УАФ анонсувала офіційне представлення Петракова і тренерського штабу збірної України.

Роналду остаточно вирішив покинути Ювентус. Переговори з Манчестер Сіті на завершальній стадії – туринці намагаються виміняти зірку "містян".

Реал не полишає спроб забрати Мбаппе. ПСЖ отримав покращену пропозицію – трансфер може відбутися найближчими днями.

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