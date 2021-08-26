Ліга конференцій: кривдники клубів УПЛ вилітають, Гент без допомоги Безуса поквитався за поразку Ракуву
Відбулися матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій 2021/22. Рахунки і огляд найцікавіших поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".
Ліга конференцій 2021/22, раунд плей-офф кваліфікації. Матчі-відповіді
Лінкольн Ред Імпс – Рига – 3:1 (після овертайму) – (перший матч – 1:1)
Голи: Вокер, 32 (п), Чіполіна, 106, Ронан, 120+2 – Вакулко, 19
Вітесс – Андерлехт – 2:1 – (перший матч – 3:3)
Голи: Віттек, 4, 49 – Рафаелов, 81
Хаммарбю – Базель – 3:1 – пенальті 2:3 – (перший матч 1:3)
Голи: Фйолусон, 48, 54, Амоо, 101 – Артур, 108 (п)
Рома – Трабзонспор – 3:0 – (перший матч – 2:1)
Голи: Крістанте, 20, Дзаньйоло, 65, Ель-Шаараві, 84
Русенборг – Ренн – 1:3 – (перший матч – 0:2)
Голи: Векк'я, 68 – Кастільйо, 6, Наїф, 41, Аблін, 81
Ельфсборг – Фейєнорд – 3:1 – (перший матч – 0:5)
Голи: Ларссон, 42, Бернхардссон, 50, Ндіоне, 77 – Торнстра, 61
Маккабі Тель-Авів – Шахтар Караганда – 2:0 – (перший матч – 2:1)
Голи: Начміас, 18, Глейзер, 40
Гент – Ракув – 3:0 – (перший матч – 0:1)
Голи: Тіссудалі, 45+1, Одіджа-Офо, 70, Де Сарт, 72
Уніон Берлін – КуПС – 0:0 – (перший матч – 4:0)
Абердін – Карабах – початок гри о 21:45 – (перший матч – 0:1)
Тоттенхем – Пасуш де Феррейра – початок гри о 21:45 – (перший матч – 0:1)
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Рига після домашніх 1:1 до аналогічного рахунку звела основний час і гостьового матчу проти Лінкольна. В обох випадках за латвійців забивав українець Юрій Вакулко. Щоправда, сьогодні його зусиль виявилося замало – піренейці двічі забили в овертаймі й вийшли у груповий етап турніру. Ще один українець – Богдан Михайліченко – лише з лави для запасних спостерігав, як його Андерлехт припиняє боротьбу в єврокубках, хоча після домашньої нічиєї шанси пройти Вітесс були цілком реальними.
Жозе Моурінью не став ризикувати і випустив цілком бойовий склад. Рома зробила правильні висновки після поєдинку тиждень тому й без особливого спротиву розбила Трабзонспор – 3:0. Шведський Хаммарбю, співвласником якого є Златан Ібрагімовіч, зумів відіграти у Базеля гандикап в два м'ячі. Гра перейшла у овертайм. Там команди обмінялися голами, а у серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися швейцарці.
Генту теж довелося відігруватися після поразки в першому матчі. На щастя для "буйволів", Ракув у рідних стінах забив лише раз, а от на виїзді пропустив аж три "сухих" м'ячі. Далі крокує команда Романа Безуса, який сьогодні так і не вийшов на поле.
Припинили боротьбу два кривдники українських команд – КуПС та Шахтар із Караганди, які вибили з Ліги конференцій Ворсклу та Колос відповідно. Фіни зуміли відстояти нульову нічию в Берліні, але Уніон тиждень тому переміг розгромно. А казахи програли і другий поєдинок Маккабі з Тель-Авіва.
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