Ліга конференцій 2021/22, раунд плей-офф кваліфікації. Матчі-відповіді

Лінкольн Ред Імпс – Рига – 3:1 (після овертайму) – (перший матч – 1:1)

Голи: Вокер, 32 (п), Чіполіна, 106, Ронан, 120+2 – Вакулко, 19

Вітесс – Андерлехт – 2:1 – (перший матч – 3:3)

Голи: Віттек, 4, 49 – Рафаелов, 81

Хаммарбю – Базель – 3:1 – пенальті 2:3 – (перший матч 1:3)

Голи: Фйолусон, 48, 54, Амоо, 101 – Артур, 108 (п)

Рома – Трабзонспор – 3:0 – (перший матч – 2:1)

Голи: Крістанте, 20, Дзаньйоло, 65, Ель-Шаараві, 84

Русенборг – Ренн – 1:3 – (перший матч – 0:2)

Голи: Векк'я, 68 – Кастільйо, 6, Наїф, 41, Аблін, 81

Ельфсборг – Фейєнорд – 3:1 – (перший матч – 0:5)

Голи: Ларссон, 42, Бернхардссон, 50, Ндіоне, 77 – Торнстра, 61

Маккабі Тель-Авів – Шахтар Караганда – 2:0 – (перший матч – 2:1)

Голи: Начміас, 18, Глейзер, 40

Гент – Ракув – 3:0 – (перший матч – 0:1)

Голи: Тіссудалі, 45+1, Одіджа-Офо, 70, Де Сарт, 72

Уніон Берлін – КуПС – 0:0 – (перший матч – 4:0)

Абердін – Карабах – початок гри о 21:45 – (перший матч – 0:1)

Тоттенхем – Пасуш де Феррейра – початок гри о 21:45 – (перший матч – 0:1)

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Рига після домашніх 1:1 до аналогічного рахунку звела основний час і гостьового матчу проти Лінкольна. В обох випадках за латвійців забивав українець Юрій Вакулко. Щоправда, сьогодні його зусиль виявилося замало – піренейці двічі забили в овертаймі й вийшли у груповий етап турніру. Ще один українець – Богдан Михайліченко – лише з лави для запасних спостерігав, як його Андерлехт припиняє боротьбу в єврокубках, хоча після домашньої нічиєї шанси пройти Вітесс були цілком реальними.

Жозе Моурінью не став ризикувати і випустив цілком бойовий склад. Рома зробила правильні висновки після поєдинку тиждень тому й без особливого спротиву розбила Трабзонспор – 3:0. Шведський Хаммарбю, співвласником якого є Златан Ібрагімовіч, зумів відіграти у Базеля гандикап в два м'ячі. Гра перейшла у овертайм. Там команди обмінялися голами, а у серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися швейцарці.

Генту теж довелося відігруватися після поразки в першому матчі. На щастя для "буйволів", Ракув у рідних стінах забив лише раз, а от на виїзді пропустив аж три "сухих" м'ячі. Далі крокує команда Романа Безуса, який сьогодні так і не вийшов на поле.

Припинили боротьбу два кривдники українських команд – КуПС та Шахтар із Караганди, які вибили з Ліги конференцій Ворсклу та Колос відповідно. Фіни зуміли відстояти нульову нічию в Берліні, але Уніон тиждень тому переміг розгромно. А казахи програли і другий поєдинок Маккабі з Тель-Авіва.

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