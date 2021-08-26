Півзахисник Челсі Жоржінью став найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

Роберто Карлос: Фанати Челсі повинні встановити пам'ятник Жоржінью

29-річний хавбек був одним з головних "моторів" команди Томаса Тухеля та допоміг "синім" здобути золоті медалі найпрестижнішого клубного турніру. За цю нагороду італієць змагався зі своїм одноклубником Н'Голо Канте та півзахисником Манчестер Сіті Кевіном де Брюйне.

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Нагадаємо, Челсі придбав Жоржінью у Наполі за 57 млн євро.

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