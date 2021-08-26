У неділю, 29 серпня, буде офіційно оголошено імена асистентів Олександра Петракова у національній команді.

Захід розпочнеться об 11:30 і транслюватиметься онлайн на Youtube-каналі УАФ. Окрім представлення тренерського штабу збірної України на чолі з Олександром Петраковим, експерти також обговорять найближчі поєдинки "синьо-жовтих", повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Першого вересня Україна зіграє на виїзді з Казахстаном, а четвертого числа прийме Францію в рамках кваліфікації на ЧС-2022 на НСК Олімпійський. Після двох офіційних поєдинків наша команда проведе виїзний спаринг проти Чехії, який відбудеться 8 вересня.

Нагадаємо, Олександр Петраков був призначений виконувачем обов'язків головного тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка. Раніше 64-річний чемпіон світу-2019 зазначав, що його асистентами можуть стати Андрій Анненков, Олександр Шовковський та ще кілька фахівців. Також у тренерський штаб збірної сватали Олега Гусєва.

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