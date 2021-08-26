Реал та ПСЖ розпочали предметні перемовини щодо Кіліана Мбаппе, сума потенційного трансферу – 180 млн євро, повідомляє ABC.

Мбаппе двічі відмовився продовжувати контракт з ПСЖ – перехід в Реал вважають неминучим

Особистий контракт французького форварда буде розрахований до літа 2027-го, а зарплата гравця становитиме від 30 млн євро на рік. Очікується, що сторони можуть залагодити усі деталі ближче до кінця тижня.

Чинний контракт Кіліана з парижанами розрахований ще на рік, але нападник навідріз відмовився продовжувати співпрацю з клубом. Щоб не втратити Мбаппе безкоштовно наступного літа, ПСЖ змушений продати його зараз.

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