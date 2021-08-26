Захисник Динамо Сідклей все ближчий до відходу з київського клубу.

Сідклей прибув у Салоніки, аби завершити свій перехід в ПАОК, повідомляє sdna.gr. Оборонець зі своєю дівчиною були помічені в аеропорту в клубних кольорах грецького клубу.

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Зазначається, що бразилець перебереться до ПАОКа на правах оренди. Клуб матиме опцію першочергового викупу Сідклея за 2 млн євро. Додамо, що головним тренером грецького клубу є син Мірчі Луческу, Разван.

До слова, Сідклей не зумів закріпитись у Динамо, за минулий сезон УПЛ бразилець провів лише 8 матчів, записавши до свого активу 2 голи та асист.

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