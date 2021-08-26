У четвер, 26 серпня, відбулося жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА 2021/22. З ким зіграє Шахтар – читайте в цій новині на "Футбол 24".

З ким зіграє Шахтар у групі ЛЧ – результати жеребкування / ФК Шахтар

Шахтар після драматичного проходу Монако в кваліфікації був посіяний у третьому кошику. Відповідно, "помаранчево-чорні" у груповому турнірі не могли зустрітися з Аталантою, РБ Лейпциг, Зальцбургом, Бенфікою, Порту, Аяксом, Зенітом та київським Динамо.

Онлайн-трансляція жеребкування групового турніру ЛЧ

За підсумками жеребкування суперниками Шахтаря у групі D стали Реал та Інтер, з якими "гірники" грали у минулому сезоні ЛЧ. Тоді підопічні ще Луїша Каштру двічі обіграли мадридців, а з міланцями розписали дві нульові нічиї. Третій опонент Шахтаря – Шериф, який очолює Юрій Вернидуб.

Команди, які посядуть перші два місця, вийдуть у плей-офф Ліги чемпіонів. Володар третього місця продовжить євросезон у Лізі Європи, а ті, хто фінішують останніми у квартетах, завершать виступи в єврокубках.

Поєдинки першого туру будуть зіграні 14 та 15 вересня.

До слова, поточний розіграш ЛЧ став для "гірників" 16-м за всю історію та 5-м поспіль. Найвище досягнення – чвертьфінал 2010/11. Ще тричі "помаранчево-чорні" грали в 1/8 фіналу.

"Такі матчі входять в історію": добрі діди Шахтаря, український Батістута, а на Росії бомбить – все про камбек у Харкові