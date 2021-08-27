Динамо и Шахтер получили соперников в группе Лиги чемпионов

Лига чемпионов

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину

Динамо узнало соперников в групповом этапе Лиги чемпионов – европейские гранды и возвращение Яремчука

Лига чемпионов 2021/22: Шахтер получил соперников в групповом турнире – дежавю с грандами и "украинский след"

Лига чемпионов: УЕФА определил лучшего игрока прошлого сезона

Украина и мир

Динамо получило еще один шанс продать Супрягу в клуб Серии А. Тем временем Сидклей уже прилетел в Грецию, чтобы завершить переход в ПАОК.

УАФ анонсировала официальное представление Петракова и тренерского штаба сборной Украины.

Роналду окончательно решил покинуть Ювентус. Переговоры с Манчестер Сити на завершающей стадии – туринцы пытаются выменять звезду "горожан".

Реал не оставляет попыток забрать Мбаппе. ПСЖ получил улучшенное предложение – трансфер может состояться в ближайшие дни.

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