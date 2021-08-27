Главные новости футбола 26 августа: жеребьевка ЛЧ для Динамо и Шахтера, трансферы Роналду и Мбаппе
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 26 августа.
Лига чемпионов
Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину
Динамо узнало соперников в групповом этапе Лиги чемпионов – европейские гранды и возвращение Яремчука
Лига чемпионов 2021/22: Шахтер получил соперников в групповом турнире – дежавю с грандами и "украинский след"
Лига чемпионов: УЕФА определил лучшего игрока прошлого сезона
Украина и мир
Динамо получило еще один шанс продать Супрягу в клуб Серии А. Тем временем Сидклей уже прилетел в Грецию, чтобы завершить переход в ПАОК.
УАФ анонсировала официальное представление Петракова и тренерского штаба сборной Украины.
Роналду окончательно решил покинуть Ювентус. Переговоры с Манчестер Сити на завершающей стадии – туринцы пытаются выменять звезду "горожан".
Реал не оставляет попыток забрать Мбаппе. ПСЖ получил улучшенное предложение – трансфер может состояться в ближайшие дни.
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