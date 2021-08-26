Після розгромної поразки у Відні з рахунком 0:3 та трьох пропущених голів у чемпіонаті від Маріуполя мало хто вірив у можливість камбеку Зорі. Втім, якість гри у першій зустрічі з Рапідом підтримувала вогонь надії – луганці виглядали набагато сильніше й створили вагон гострих моментів, в той час як австрійці забивали лишень після "ляпів" у обороні "мужиків". Здавалося, що треба просто зібратись і вколотити швидкий гол, а далі підопічні Віктора Скрипника візьмуть своє на класі.

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Перед домашньою зустріччю з Рапідом тренерський штаб Зорі провів серйозні кадрові перестановки. Шахаб після результативного поєдинку з Маріуполем залишився на лавці запасних, а пару основних форвардів склали Гладкий та Сайядманеш – Олександр теж виділявся на вихідних, але Аллах'яр в останніх двох матчах продемонстрував шалене марнотратство. На позиції правого фулбека замість Фаворова несподівано з'явився Хомченовський, а в центрі оборони Імерекова замінив Цвек.

Від Зорі очікувався агресивний старт матчу. Вболівальники вимагали високий темп і швидкий гол, однак всі ці прохання виконав Рапід. Віденці нічого не дозволили господарям у перші 9 хвилин, а вже на 10-й вони відкрили рахунок, у кілька передач розірвавши середню й задню лінію "мужиків". Атака завершилась розрізним пасом за спину Вернидубу – Грюлль легко втік від Віталія й розстріляв ближню дев'ятку метрів з восьми. 0:1.

Підопічні Віктора Скрипника на 12-й хвилині огризнулись щільним пострілом Булеци з лінії штрафного, однак м'яч не вдалося спрямувати під стійку. Гартль парирував його удар, а Рапід на 15-й покарав Зорю другим голом – це Граймль розстріляв ворота з центру карного майданчика, зачепившись за відскок після кутового. 0:2. За сумою двох матчів австрійці вели вже з рахунком 0:5.

Після створення такого величезного гандикапу гості прогнозовано відійшли на власну половину, дозволивши Зорі тримати м'яч. "Мужики" спробували цим скористатись, влаштувавши обстріл воріт Гартля в середині першого тайму – луганці били і після кутових, і після кросів, і з дистанції. Всього у господарів пройшло 6 пострілів, однак лишень один з них дійсно міг завершитись голом (Гладкий метрів з чотирьох невдало замкнув навіс Жунінью). Здебільшого, підопічні Віктора Скрипника легенько котили м'яч в руки голкіперу або ж лупили з-за меж штрафного по горобцях.

Рапід же цілком і розгром міг влаштувати, огризнувшись на 27-й хвилині контратакою з прострілом на ближню стійку. Любічіч замикав у дотик, але Шевченко виручив Зорю. Це був останній момент австрійців у першому таймі, а от Зоря продовжувала лізти вперед, марнуючи один підхід до воріт за іншим. Втім, на 41-й хвилині доля змилувалась над підопічними Віктора Скрипника, дозволивши відквитати бодай один гол. Його забив Гладкий, який замкнув класну подачу Булеци з кутового – арбітри зарахували взяття воріт, хоча там була серйозна підозра на офсайд. 1:2! До камбеку залишалось ще чотири м'ячі.

У другому таймі Зорі одразу ж не пощастило. Ні, вона не пропустила третій гол, але вже на 47-й хвилині команда залишилась без Шевченка – Микита оступився на рівному місці й одразу попросив заміну. На поле вийшов Мацапура, у якого, в принципі, до середини тайму роботи не було. Рапід продовжував виманювати господарів на свою половину, а ті продовжували марнувати свої рідкісні моменти.

На 53-й хвилині Хомченовський отримав передачу на правий край штрафного й з близької відстані пробив над поперечкою, а на 60-й дальній удар Кочергіна рикошетом пролетів у метрі від дальнього кута. Більшого за 20 хвилин другого тайму Зоря створити не змогла. Віктор Скрипник намагався освіжити гру, кинувши у бій Шахаба та Кабаєва, однак вже на 68-й хвилині Рапід покарав луганців третім голом – гості розкатали контратаку 2-в-2 з виходом Фунтаса віч-на-віч та передачею під удар в порожні ворота. Кара не схибив. 1:3.

Після такого приниження про якийсь камбек мова вже не йшла. Зоря, однак, спробувала зробити рахунок менш ганебним, навіть забивши красивий гол на 75-й хвилині – це Хомченовський зачепився за відскок на правому краю штрафного й ефектно закрутив м'яч у дальній кут. Втім, взяття воріт скасували через невеличкий офсайд. Ще через три хвилини господарі могли виконати щось схоже на третій гол Рапіда, однак Сайядманеш у вирішальний момент прострілив у спину Громову, а Артем, прийнявши пас, пробив у захисника. На 80-й іранець сам увірвався на правий край карного майданчика й пробив у ближній кут, але Гартль парирував.

На 87-й хвилині Зоря таки була винагороджена за активність, заробивши пенальті за накладку проти Шахаба. Сам же постраждалий його і реалізував – 2:3. Ще за дві хвилини господарі заробили другий пенальті (цього разу за гандбол) – і знову "11-метровий" пішов виконувати Шахаб. Іранець вистрілив у той же самий кут (правий нижній), але Гартль впевнено парирував.

Арбітр компенсував до основного часу аж шість хвилин, але луганці за цей період змогли лишень розбити ніс Шустеру й заробити кілька стандартів – після одного з них пройшов удар метрів з восьми кудись у небо. Зрештою, фінальний свисток припинив муки Зорі, зафіксувавши поразку (2:3). За сумою двох матчів підопічні Віктора Скрипника програли з рахунком 2:6, вилетівши у груповий етап Ліги конференцій.

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