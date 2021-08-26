Манчестер Сіті та Ювентус можуть організувати зірковий обмін гравцями.

Керівництво Інтера зацікавлене у послугах хавбека Ман Сіті Бернарду Сілви, повідомляє журналіст Гонсалу Лопеш у Twitter.

Роналду узгодив перехід у Манчестер Сіті, – журналіст

На трансфері 27-річного португальця наполягає тренер туринців Массіміліано Аллегрі. Бернарду може стати частиною угоди щодо Кріштіану Роналду, якого зараз сватають у Сіті. Варто відзначити, що Сілва хотів попрощатись з командою Гвардіоли, але схилявся до пропозицій з Іспанії.

Чинний контракт Бернарду з Ман Сіті розрахований до літа 2025-го, а transfermarkt оцінює гравця у 70 млн євро.

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