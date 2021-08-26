Онлайн-трансляція жеребкування Ліги чемпіонів – на Футбол 24 у цій новині (потрібно оновлювати сторінку). Початок о 19:00. Напряму до групового етапу ЛЧ потрапили 26 клубів, серед яких київське Динамо. Ще 6 пройшли сито кваліфікації, зокрема, донецький Шахтар. Усі учасники групового турніру розподілені на 4 кошики згідно з рейтингом УЄФА. Так, Динамо опинилося у четвертому, а Шахтар – у третьому. Водночас 6 чемпіонів країн, а також чинні переможці єврокубків автоматично потрапили у перший кошик посіву.

Повернення путівки в Лігу чемпіонів як головна місія – з чим входять українські клуби у єврокубковий сезон 2021/22

Команди з однієї країни розводять по різних групах. Також в одному квартеті не можуть зустрітися представники України та Росії. Відтак кияни не зможуть потрапити на Зеніт. Динамо і Шахтар гратимуть у різні дні (вівторок або середа). Груповий етап ЛЧ 2021/22 стартує 14 і 15 вересня. Фінішний шостий тур відбудеться 7/8 грудня. Фінал Ліги чемпіонів 2022 прийме стадіон Санкт-Петербург в однойменному місті у суботу, 28 травня.

Кошик 1

Челсі (ENG) 98,000

Баварія (GER) 134,000

Манчестер Сіті (ENG) 125,000

Атлетіко (ESP) 115,000

Вільяреал (ESP) 63,000

Інтер (ITA) 53,000

Спортінг (POR) 45,500

Лілль (FRA) 14,000

Кошик 2

Реал Мадрид (ESP) 127,000

Барселона (ESP) 122,000

Ювентус (ITA) 120,000

Манчестер Юнайтед (ENG) 113,000

ПСЖ (FRA) 113,000

Ліверпуль (ENG) 101,000

Севілья (ESP) 98,000

Борусія Дортмунд (GER)﻿ 90,000

Кошик 3

Порту (POR) 87,000

Аякс (NED) 82,500

Шахтар (UKR) 79,000

РБ Лейпциг (GER) 66,000

Зальцбург (AUT) 59,000

Бенфіка (POR) 58,000

Аталанта (ITA) 50,500

Зеніт (RUS) 50,000

Кошик 4

Бешикташ (TUR) 49,000

Динамо Київ (UKR) 47,000

Брюгге (BEL) 35,500

Янг Бойз (SUI) 35,000

Мілан (ITA) 31,000

Мальме (SWE) 18,500

Вольфсбург (GER) 14,714

Шериф (MDA) 14,500

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Динамо та Шахтаря