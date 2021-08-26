Онлайн-трансляція жеребкування групового турніру ЛЧ – Динамо і Шахтар дізнаються суперників
Сьогодні, 26 серпня, у Стамбулі відбудеться жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2021/22. Динамо і Шахтар отримали суперників.
Онлайн-трансляція жеребкування Ліги чемпіонів – на Футбол 24 у цій новині (потрібно оновлювати сторінку). Початок о 19:00. Напряму до групового етапу ЛЧ потрапили 26 клубів, серед яких київське Динамо. Ще 6 пройшли сито кваліфікації, зокрема, донецький Шахтар. Усі учасники групового турніру розподілені на 4 кошики згідно з рейтингом УЄФА. Так, Динамо опинилося у четвертому, а Шахтар – у третьому. Водночас 6 чемпіонів країн, а також чинні переможці єврокубків автоматично потрапили у перший кошик посіву.
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Команди з однієї країни розводять по різних групах. Також в одному квартеті не можуть зустрітися представники України та Росії. Відтак кияни не зможуть потрапити на Зеніт. Динамо і Шахтар гратимуть у різні дні (вівторок або середа). Груповий етап ЛЧ 2021/22 стартує 14 і 15 вересня. Фінішний шостий тур відбудеться 7/8 грудня. Фінал Ліги чемпіонів 2022 прийме стадіон Санкт-Петербург в однойменному місті у суботу, 28 травня.
Кошик 1
Челсі (ENG) 98,000
Баварія (GER) 134,000
Манчестер Сіті (ENG) 125,000
Атлетіко (ESP) 115,000
Вільяреал (ESP) 63,000
Інтер (ITA) 53,000
Спортінг (POR) 45,500
Лілль (FRA) 14,000
Кошик 2
Реал Мадрид (ESP) 127,000
Барселона (ESP) 122,000
Ювентус (ITA) 120,000
Манчестер Юнайтед (ENG) 113,000
ПСЖ (FRA) 113,000
Ліверпуль (ENG) 101,000
Севілья (ESP) 98,000
Борусія Дортмунд (GER) 90,000
Кошик 3
Порту (POR) 87,000
Аякс (NED) 82,500
Шахтар (UKR) 79,000
РБ Лейпциг (GER) 66,000
Зальцбург (AUT) 59,000
Бенфіка (POR) 58,000
Аталанта (ITA) 50,500
Зеніт (RUS) 50,000
Кошик 4
Бешикташ (TUR) 49,000
Динамо Київ (UKR) 47,000
Брюгге (BEL) 35,500
Янг Бойз (SUI) 35,000
Мілан (ITA) 31,000
Мальме (SWE) 18,500
Вольфсбург (GER) 14,714
Шериф (MDA) 14,500
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