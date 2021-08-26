Київське Динамо потрапило у групу E та дізналось суперників у Лізі чемпіонів.

Динамо на жеребкуванні потрапило у 4-й кошик. Сама церемонія розпочалась о 19:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів 2021/22: Шахтар дізнався суперників у груповому турнірі

На груповому етапі Ліги чемпіонів Динамо гратиме проти таких команд: Баварія, Барселона, Бенфіка.

Груповий етап найпрестижнішого клубного турніру розпочнеться 14 вересня та триватиме до 8 грудня. Нагадаємо, минулого сезону киянам не вдалось подолати цю стадію, у групі з Барселоною, Ювентусом та Ференцварошем "біло-сині" фінішували третіми та продовжили у плей-офф Ліги Європи.

Онлайн-трансляція жеребкування групового турніру ЛЧ – Динамо, Шахтар та інші українці дізнаються суперників