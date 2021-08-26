Нападник Ювентуса, схоже, таки змінить клуб ще в поточне трансферне вікно. У Португалії стверджують, що Роналду погодився продовжити кар'єру в Ман Сіті під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

Манчестер Сіті і Кріштіану Роналду досягли згоди щодо умов переходу 36-річного португальця. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" продовжить кар'єру на Етіхаді та вже розмовляв із Хосепом Гвардіолою. Про це повідомив португальський журналіст Гонсалу Лопеш у Twitter.

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Кріштіану вважає, що перехід у Ман Сіті стане для нього найкращим варіантом на наступні два роки. Після цього португалець налаштований перебратися в МЛС. Роналду до останнього сумнівався, чи погоджуватися на варіант із "містянами" через своє минуле в Манчестер Юнайтед, але Жорже Мендеш зумів переконати гравця.

Сьогодні, 26 серпня, агент CR7 зустрічався з керівництвом "Старої синьйори" в Турині. Остаточно долю супертрансферу повинні вирішити саме Ювентус і представник футболіста, але очікується, що перехід таки буде завершений.

Нагадаємо, Роналду перебрався до Ювентуса влітку 2018-го за 117 млн євро і двічі став володарем Скудетто. А от у Лізі чемпіонів португалець із туринцями не виходили навіть у півфінал. Загалом у футболці Юве Кріштіану забив 101 гол у 134-х матчах.

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