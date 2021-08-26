Новачок Серії А Салернітана стала ще одним претендентом на Супрягу, повідомляє SalernoSport24. Цікаво, що клуб готовий заплатити лише 3 млн євро, тоді як Динамо начебто сподівається отримати 5 млн євро.

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Варіант із орендою Супряги не розглядається, оскільки "біло-сині" мають намір оформити повноцінний трансфер свого форварда. Цікаво, що раніше озвучувалось, що за Владислава пропонували близько 7-8 млн євро, тоді як Динамо мало намір заробити на продажі нападника близько 9-10 млн євро. Окрім Салернітани, Супрягою цікавились Дженоа, Сампдорія та Удінезе.

Нагадаємо, минулого сезону Владислав Супряга провів 31 поєдинок у складі Динамо, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами. У нинішній кампанії форвард ще не грав через травму. Transfermarkt оцінює гравця в 6 мільйонів євро.

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