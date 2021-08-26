Ліга Європи 2021/22, раунд плей-офф кваліфікації. Матчі-відповіді

Алашкерт – Рейнджерс – 0:0 – (перший матч – 0:1)

ГІК – Фенербахче – 2:5 – (перший матч – 0:1)

Голи: Ріскі, 27, 88 – Валенсія, 11, 14, 52, Санлітюрк, 90+2, Пелтола, 90+4 (авт)

Галатасарай – Раннерс – початок гри о 21:00 – (перший матч – 1:1)

АЗ – Селтік – початок гри о 21:15 – (перший матч – 0:2)

ЧФР Клуж – Црвена Звезда – початок гри о 21:30 – (перший матч – 0:4)

Слован Братислава – Олімпіакос – початок гри о 21:45 – (перший матч – 0:3)

Антверпен – Омонія – початок гри о 22:00 – (перший матч – 2:4)

Легія – Славія – початок гри о 22:00 – (перший матч – 2:2)

Штурм – Мура – початок гри о 22:00 – (перший матч – 3:1)

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І Алашкерт, і Рейнджерс починали єврокубковий сезон у Лізі чемпіонів, але там не дісталися бодай до фінального раунду кваліфікації. Вірмени, до речі, постраждали від Юрія Вернидуба та його Шерифа. Очне протистояння цих команд вийшло не дуже видовищним – шотландці вийшли у груповий турнір завдяки єдиному м'ячу, забитому в першому матчі.

У домашньому поєдинку Фенербахче ледве дотиснув ГІК, але сьогодні фіни склали зброю доволі швидко. Головним героєм зустрічі став колишній форвард лондонського Вест Хема Еннер Валенсія. Еквадорець тиждень тому не грав через травму, а сьогодні вистрілив хет-триком. За господарів дублем відповів Ріку Ріскі, але цього було занадто мало. Тим паче, що турки довели справу до розгрому вже у компенсований час, забивши ще двічі.