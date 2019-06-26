Головні новини футболу 25 червня: Зозуля отримав пропозиції з 4-х країн, продовження трансферної саги Неймара

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 червня.

Україна

Денис Бойко відновився після травми плеча, яку отримав у грі з Шахтарем. Йосіп Піваріч планує повернутись до тренувань через 2 тижні.

Львівські Карпати оголосили про трансфер хорватського захисника Прце. Натомість Маріуполь близький до підписання трьох чемпіонів світу у складі збірної України U-20.

Донецький Олімпік змушений змінити тренера та планує призначити на цю посаду іноземця. Олександр Чижов оголосив про завершення кар'єри.

Українці за кордоном

Роман Зозуля став трансферною ціллю Кадіса. Сам український форвард хоче залишитись в Іспанії, хоча має пропозиції з Туреччини, Японії та України.

Зате Євген Шахов може приєднатись до Лечче на правах вільного агента.

Інші топ-події

За даними іспанських ЗМІ, Неймар узгодив контракт з Барселоною. Потенційне повернення бразильця на Камп Ноу може вплинути на ще один мегатрансфер – нові подробиці з Іспанії.

Натомість Антуан Грізманн має стати гравцем Барселони наступного тижня. Тим часом Манчестер Юнайтед готовий розщедритись на Санчо у випадку продажу Погба.

Френк Лемпард наблизився до повернення в Челсі – Дербі Каунті дозволив "синім" вести перемовини зі своїм тренером. А в рамках попереднього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Санта-Колома і Феронікелі пройшли до фіналу завдяки мінімальним перемогам.